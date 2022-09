Dopo tutti questi anni Minecraft è ancora uno dei videogiochi più apprezzati che ci siano sulla piazza. Le attenzioni verso al sandbox di Mojang non calano e anzi, sempre più appassionati da tutto il mondo e di tutte le età si avvicinano a questa esperienza grazie alle infinite possibilità che continua a proporre. Tra queste non possiamo non citare le miriadi di mod che vengono sviluppate e rilasciate dalla stessa community, la quale è sempre pronta a popolare quotidianamente il titolo di successo.

La mod di cui vi vogliamo parlare oggi è una delle più interessanti e inaspettate. Si tratta della mod chiamata DarkNinja, e permette ai giocatori di vivere un’esperienza da Ninja in tutto e per tutto all’interno del mondo cubettoso di Mojang. La mod vi permetterà di ottenere una serie di abilità e movenze da ninja, rendendovi più veloci, agili, resistenti ai colpi e aggiungendo anche la possibilità di equipaggiare armi e strumenti su entrambe le mani.

Ma i contenuti inediti non terminano qui, con la mod che propone anche altre una serie di altre abilità da attivare durante il gioco. Una di queste permette di diventare invisibili, ma è persino possibile riuscire a vedere chiaramente anche la notte e aggiungere il doppio salto. Con queste nuove possibilità, muoversi per la mappa di Minecraft diventa ancora più interessante e aprirà una serie di nuove prospettive nell’esplorazione dei vari biomi.

L’autore di questa mod non è nuovo nella realizzazione di contenuti del genere, e già in passato aveva realizzato una mod che rende Minecraft un’esperienza molti simile a un gioco di ruolo. Se però apprezzate di più le dinamiche da Ninja rispetto a quelle da GDR puro e questa mod ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete trovare tutte le informazioni del caso, più tutti i link per il download, sulla pagina dedicata sul sito Cursefoge.