Minecraft: utente sta per compiere un’impresa senza precedenti

Pensare a Minecraft come un semplice gioco è riduttivo. Il sandbox di Mojag è infatti molto di più e lo si capisce osservando le varie imprese degli utenti, come quella che vi raccontiamo oggi. No, questa volta niente opere d’arte o assurde creazioni. Stiamo parlando di qualcosa di molto difficile da immaginare e che ha richiesto quasi quattro anni di lavoro.

È il 2017 infatti quando l’utente YouTube Minthical decide di lanciarsi in una particolare impresa, ovvero quella di distruggere tutto il mondo di Minecraft. La versione scelta è quella PlayStation 4 e più precisamenta la Bedrock Edition. Fin da subito si capiscono, ovviamente, le dimensioni titaniche di questa avventura ma oggi, a quattro anni all’inizio il tutto è vicinissimo al completamento: il Bedrock Massacre è infatti vicino a raggiungere l’80%, con oltre 38 milioni di blocchi distrutti fino a novembre 2021.

Per scoprire di che tipo di impresa stiamo parlando, occorre dare uno sguardo ai numeri. In Minecraft ogni mondo è costituito da circa 47 milioni di blocchi. Un numero gigantesco, che si accompagna ai colpi di ascia da infliggere per poter distruggerli. Ad oggi Minthical ha già superato i 5.000. Il tutto è però svolto in modalità Survival, dove ci sono tantissimi nemici pronti ad attaccare il giocatore, oltre che tanti altri imprevisti. Possiamo dare uno sguardo ai suoi progressi semplicemente visionando il video presente poco più in basso.

Proseguendo di questo passo, l’utente dovrebbe concludere la sua impresa intorno a febbraio 2022. Il suo mondo di Minecraft, infatti, al momento è distrutto per circa l’80%. Continuando con questo ritmo, il mondo potrebbe essere distrutto entro il prossimo anno. Il totale degli anni impiegati in questo folle ma interessante progetto salirebbero dunque a 5, salvo ovviamente qualsiasi tipo di imprevisto. Auguriamo un grosso in bocca al lupo a Minthical e non vediamo l’ora di vedere questa impresa giungere a compimento!