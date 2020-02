Minecraft Vanilla: utente sta ricreando Metroid Fusion da ben sette anni

Dreams, il sandbox creativo di Media Molecule in esclusiva PlayStation 4, sta dando la possibilità a molti giocatori di creare videogame all’interno di un videogame. Ovviamente non si tratta di una novità e gli appassionati hanno sempre cercato modi per realizzare le proprie idee, alle volte tramite mod, altre tramite modalità di creazione di giochi come Minecraft. Proprio quest’ultimo, e più precisamente la sua versione Vanilla, è attualmente usato da un utente per la riproduzione completa di Metroid Fusion.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, il gioco, pur non essendo perfettamente identico all’originale, sembra veramente un classico 2D d’altri tempi: solo nel momento nel quale la telecamera si allontana e mostra l’effettivo ambiente 3D ci si rende conto di trovarsi all’interno di Minecraft Vanilla.

Il creatore afferma: “Questo è il mio tentativo di ri-creare Metroid Fusion nella sua completezza tramite Minecraft Vanilla. Attualmente, il sistema ha una telecamera funzionante e fluida, presenta una fisica del giocatore, gli sprite e le animazioni dello sfondo. Ho cercato di renderlo il più simile possibile al gioco originale.”

Il progetto prosegue da sette anni e per ora è tutto funzionante con i classici comandi WASD. Secondo quando riportato, gli asset sono stati presi da una vera ROM di Metroid Fusion, ma per il resto il gioco è creato con Minecraft Vanilla, senza alcun supporto di mod o programmi aggiuntivi. In questo momento il creatore si sta occupando di ripulire il gioco prima di rilasciare il data pack completo al pubblico.

Ovviamente c’è il rischio che Nintendo blocchi tutto: sappiamo bene che la casa di Kyoto censura i contenuti degli utenti senza farsi troppi problemi, volendo sempre difendere le proprie proprietà intellettuali. Il creatore afferma però che non sarebbe un problema, visto che il suo unico obbiettivo è divertirsi nella creazione di questo “remake”.