Ormai ci ritroviamo sistematicamente a parlare di alcune delle creazioni più folli create su Minecraft. Il sandbox di Mojang continua a far divertire gli appassionati di tutto il mondo grazie alla sua sconfinatezza e ai contenuti tutti da scoprire sparsi nel mondo di gioco. C’è chi ama fermarsi solamente a costruire qualsiasi cosa e chi adora esplorare, ma nel mezzo c’è anche chi si diverte a realizzare ogni genere di creazione, come per esempio un carro armato funzionante, il tutto senza l’ausilio di alcuna mod.

Il noto youtuber conosciuto sulla piattaforma come ‘Mysticat’ non è nuovo alla realizzazione di video del genere. Già in passato questo creatore di contenuti ha deliziato i propri fan con una serie di video su Minecraft molto originali. Di recente Mysticat si è cimentato nella creazione di una nuova opera cubettosa: un carro armato che si può guidare in giro per la mappa e che può persino sparare. Insomma, si tratta di un cingolato che funziona in tutto e per tutto senza dover utilizzare alcuna mod.

Come possiamo vedere nel video, lo youtuber mette in mostra alcuni dei passaggi che lo hanno portato a costruire il suo carro armato e come ha fatto a renderlo funzionante. La parte più intrigante del video è senza dubbio il modo in cui questo creatore di contenuti ragiona sul meccanismo di sparo. Dopo alcuni esperimenti, lo youtuber ha deciso di accontentarsi decidendo di usare delle palle di neve con alcune funzionalità extra per renderle esplosive.

La cosa bella di questo nuovo contenuto realizzato su Minecraft è come pone l’attenzione sulla creatività messa a disposizione di chiunque dal gioco Mojang. Senza alcuna mod è possibile dare vita alle proprie idee, ed è proprio questa la forza trainante di uno dei videogiochi che, da oltre dieci anni, continua a essere tra i più giocati, amati e chiacchierati del settore.