Minecraft ha sempre potuto contare su una community di content creator decisamente forte. Tra i nomi più grandi a livello globale c’era anche quello di Technoblade, ragazzo britannico che si è spento a 23 anni dopo una lunga malattia. Una perdita decisamente grave non sol per la sua famiglia, ma anche per gli oltre 10 milioni di iscritti del suo canale YouTube, che nel corso della giornata odierna ha ricevuto quello che sarà (con molta probabilità) il suo ultimo video.

Nel filmato si può vedere il papà di Technoblade (vero nome Alex), impegnato a recitare un messaggio lasciato scritto dal figlio appena 8 ore prima che se ne andasse. “Grazie per avermi supportato nel corso degli anni. Se potessi vivere altre 100 volte, sceglierei sempre di essere Technoblade, visto che sono stati i miei anni più felici”, le parole scritte da Technoblade e pronunciate dal padre nel video.

Lo YouTuber è stato attivato dal 2013 fino a oggi. Nel corso degli anni, come testimoniato dalla famiglia, “ha combattuto con coraggio la sua battaglia anche se le speranze erano ridotte a 0”. Technoblade è stato portato via da un cancro, a circa un anno dalla diagnosi. Per la prima volta, nel video, è anche possibile vedere il suo vero volto. Lo YouTuber è stato infatti molto bravo a scindere la propria vita privata da quella personale, evitando così di portare la sua fama fuori da Internet.

Il cordoglio della community di Minecraft è stato subito evidente. Al di là degli utenti che lo seguivano su YouTube, tantissimi colleghi hanno deciso di mandare un messaggio in ricordo del ragazzo. Uno dei più toccanti è quello di Ludwig. “Ho passato le ultime ore a riguardare i video di Technoblade. Era così gentile anche nei tempi più duri. Lo penserò sempre. Riposa in pace”, si legge nel tweet del content creator. Lo shop di Technoblade resterà aperto. I proventi arrivati alle vendite saranno in parte destinati in beneficienza.