Minit gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Anche questa settimana l'Epic Games Store ha deciso di fare un gradito regalo ai propri utenti: Minit è infatti disponibile per il download gratuito.

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalare solamente un titolo ma, nonostante ciò, è veramente difficile rimanere delusi dalla scelta fatta dal celebre publisher. Il gioco gratuito di questa settimana è infatti Minit, particolarissima ed interessante opera di Devolver Digital che tanto merita di essere almeno provata. Fino al prossimo 10 ottobre potrete accaparrarvelo senza mettere assolutamente mano al portafoglio

Per fare vostra l’opera di Devolver Digital vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattarla in tempo, in modo tale da averla per sempre.

Per chi non avesse assolutamente idea di che tipo di gioco sia Minit si tratta di un’originale mini avventura da giocare sessanta secondi alla volta. Saremo chiamati ad intraprendere un viaggio lontano da casa, dove incontreremo gente insolita, innumerevoli segreti e pericolosi nemici: tutto nella speranza di spezzare una potente ed orribile maledizione. Potete trovare il titolo e tutti i dettagli comodamente a questo link.

Come precedentemente annunciato il prossimo 10 ottobre Minit tornerà a prezzo pieno e a prendere il suoposto sarà un altro titolo, ossia Surviving Mars, che sarà a sua volta disponibile fino al prossimo 17 ottobre 2019.

Che ne pensate di questa notizia, avete già un account sull’Epic Games Store? Tra i tanti titoli ad oggi regalati dallo store qual è il vostro preferito? Quanti soldi avete ad oggi risparmiato grazie a questa notevole iniziativa? Fatecelo sapere direttamente nei commenti!