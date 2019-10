Mixer: co-fondatore lascia Microsoft per GamerGoo, produttore di lozioni per videogiocatori

Mixer perde uno dei suoi co-fondatori che lascia Microsoft in favore di GamerGoo, un produttore di lozioni per mani per videogiocatori.

James Boehm, co-fondatore di Mixer, piattaforma di video streaming di Microsoft, ha lasciato la società. Boehm ha fondato il servizio nel 2014 facendo competizione a Twitch. Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, Boehm ha aiutato il servizio a divenire la piattaforma di primo livello che è ora. L'abbandono di Boehm è dovuto alla sua volontà di "entrare in contatto con le community e i creatori di contenuti tramite una serie di investimenti e nuove imprese commerciali". Boehm afferma di "essere estremamente orgoglioso degli obbiettivi raggiunti con Mixer e con Microsoft. Ho imparato molto dai talentuosi ingegneri e designer: sono un team incredibile e sono onorato di averne fatto parte." Continua affermando: "Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà per il futuro Mixer, ma ora mi concentrerò su un nuovo progetto nel quale sono coinvolto, con l'obbiettivo di continuare a sviluppare l'industria e le sue community." Boehm si è unito a GamerGoo, una compagnia che crea lozioni per videogiocatori. Certo, detto in questo modo non sembra una società allo stesso livello di una piattaforma di video streaming usata a livello mondiale, ma GamerGoo ci può aiutare a non farci scivolare il controller tra le mani a causa del troppo sudore. Non ci resta altro da fare se non attendere e scoprire quali novità introdurrà Boehm. Mixer rimane dov'è, in ogni caso, e possiamo sfruttarlo con la nostra Xbox One X!