L’evoluzione dei modelli poligonali da PS a PS4: ecco Kratos, Kazuya e altri personaggi noti

La grafica di un videogame non è tutto ciò che conta, lo sappiamo. Le ore e ore di divertimento non dipendono completamente da quanto un gioco sia bello da vedere, ma comunque anche l’occhio vuole la sua parte e sarebbe ingiusto dire che la qualità tecnica di un’opera non abbia valore. Si tratta, inoltre, dell’elemento che più sa evolversi nel corso degli anni.

Ora, in occasione del recente anniversario di PlayStation, il PS Blog ha pubblicato una serie di comparazioni tra i vari modelli poligonali dei personaggi e, in particolar modo, dei loro volti (che sono spesso la parte più elaborata), svelando in che modo si sono evoluti partendo da PlayStation e arrivando a PS4.

Per iniziare, possiamo vedere Kazuya Mishima, della serie Tekken. Il personaggio sulla prima console Sony poteva contare su circa cento poligoni, mentre su PS4 arrivano a 2.800, per un totale di 6.000 se si considerano anche i capelli e la parte interna della bocca, meno visibile ma non per questo poco curata.

Kratos, invece, nasce direttamente su PS2, ma è probabilmente uno dei personaggi a subire l’evoluzione più netta in questa comparazione. La versione originale conta 1.200 poligoni, che diventano 5.700 in versione PS3. È però l’anzianità a donare maggiormente allo spartano: God of War, il gioco PS4, propone un Kratos con ben 32.000 poligoni. Parliamo di quasi trenta volte in più rispetto al modello originale.

Vengono poi citate anche alcune creature di Monster Hunter. Rathalos passa da 1.390 poligoni in versione PS2 a 11.274 in versione PS4. I Palico, invece, da un misero 144 a 11.274. Ritornando in casa PlayStation, la versione originale di Sir Daniel Fortesque, lo scheletrico cavaliere di MediEvil, su PlayStation poteva vantare l’incredibile cifra di 60 poligoni, divenuti 1.734 nel recente remake per PS4. Sul PS Blog, potete vedere con i vostri occhi l’evoluzione dei poligoni nelle immagini condivise.

Diteci, qual è il gioco che più vi ha stupito nella sua evoluzione grafica di capitolo in capitolo? Secondo voi quanti poligoni ci saranno nel volto PS5 di Kratos?