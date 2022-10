La nuke tattica è sempre stata un caposaldo di ogni Call of Duty, soprattutto della serie Modern Warfare 2. Con il reboot del secondo capitolo, che debutterà nella giornata di domani 28 ottobre 2022, la nuke è sparita. Come riportato da un leak avvenuto nel corso di queste ore, infatti, la bomba ha cambiato completamente nome, percorrendo così la strada scelta dagli sviluppatori di Vanguard.

In Modern Warfare 2 la nuke tattica di Call of Duty non esiste più e viene eseguito un semplice bombardamento guidato. Non sappiamo quali siano stati i motivi dietro questa scelta, ma possiamo immaginarli molto facilmente. Da quando è cominciata l’invasione russa in Ucraina si è sempre più parlato di una eventuale corsa all’atomica, così come di un possibile impiego di armi nucleari a bassa potenza (appunto definite tattiche). Probabilmente per rispetto nei confronti della situazione attuale, Infinity Ward ha optato per una scelta più in linea con i tempi, anche se ciò va in clamoroso contrasto con l’apertura iniziale del gioco.

Nomi a parte, lo scopo ufficiale di queste armi non cambia di una virgola. Le “Mass Guided Bombs” di Call of Duty: Modern Warfare 2 portano infatti alla stessa scena delle precedenti nuke tattiche, ovvero il game over istantaneo della partita, l’eliminazione di entrambe le squadre e la vittoria al team che ha in squadra il fortunato giocatore che è riuscito a chiamarla.

CoD: MW2 News Here’s the FIRST NUKE on #CallofDuty Modern Warfare 2.pic.twitter.com/g35ehrU6nN — Call of Duty News (@WarzoneQG) October 27, 2022

Come accennavamo in apertura della notizia, Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dalla giornata di domani per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. La serie, in futuro, potrebbe comparire anche sulle prossime console Nintendo, come affermato da Phil Spencer nel corso della serata di ieri. Questo a patto che l’acquisizione del gruppo Activision Blizzard da parte di Microsoft vada a buon fine. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.