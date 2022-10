Dopo la partnership con McDonald’s per Overwatch 2, Activision avrebbe in serbo un’ulteriore sorpresa, questa volta destinata a Call of Duty: Modern Warfare 2. Come riportato su Twitter, infatti, il publisher potrebbe aver stretto una partnership con alcuni giocatori professionisti, che potrebbero fare il loro esordio nel nuovo shooter, che ha debuttato oggi venerdì 28 ottobre 2022 per console PlayStation, Xbox e PC.

Il rumor circola da un po’ di tempo, ma su Twitter ora sono presenti quelli che sarebbero le versioni “militari” di Paul Pogba, giocatore attualmente in forza alla Juventus e Neymar, giocatore che milita nelle file del PSG. Non è un caso che siano stati scelti proprio questi due campioni: sono molto popolari tra i giovani e (salvo infortuni) dovrebbero trascinare le loro squadre, Francia e Brasile, alla conquista della Coppa del Mondo 2022. In aggiunta, la stella brasiliana è un grande fan dei videogiochi, un po’ come tutti i talenti nati tra il 1990 e il 2000.

Il motivo dietro questa speciale collaborazione risederebbe proprio nei prossimi mondiali di calcio, che si terranno in Qatar questo inverno. Con l’uscita del gioco poche settimane prima dell’avvio della competizione, sicuramente un accordo del genere potrebbe spingere in maniera decisiva il marketing di Call of Duty: Modern Warfare 2. Potete dare uno sguardo alle immagini dei due operatori poco più in basso, diffuse via Twitter. La release dei due operatori potrebbe avvenire in tempo non solo per i mondiali di calcio, ma anche per la release di Warzone 2, fissata per metà novembre.

Pogba & Neymar in COD MW2 pic.twitter.com/Of3pezLBJs — chuboi (@ChuBoi) October 27, 2022

Al momento in Activision tutto tace. Sicuramente però il publisher potrebbe esprimersi davvero a breve, complice proprio l’inizio della competizione. Il kick off di Qatar 2022 è previsto infatti per domenica 20 novembre 2022, quando la nazionale ospitante sfiderà l’Ecuador alle ore 17:00 italiane. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.