Senza nessun tipo di comunicato in merito, Activision e Infinity Ward hanno deciso di disabilitare il family sharing in Call of Duty: Modern Warfare 2. La feature, che permette di condividere un account Steam con un altro membro del servizio e giocare così alla libreria di altri utenti, non funziona più con l’ultimo shooter di Infinity Ward.

Il family sharing di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato disabilitato il 31 ottobre 2022, dopo circa tre giorni dal lancio del gioco di casa Activision e Infinity Ward. Sui motivi che hanno spinto il publisher e lo sviluppatore a prendere questa scelta giace il silenzio. Nessuno è infatti intervenuto per spiegare i motivi che hanno spinto le due realtà (appartenenti allo stesso gruppo che dovrebbe passare nelle mani di Microsoft) a effettuare questa mossa.

Chiaramente una simile decisione non è stata ben digerita dalla community, soprattutto per via di un semplice motivo: prima della vendita, Activision dichiarava compatibile il gioco con il family sharing. “Ho giocato per più di due ore quindi non posso chiedere il rimborso. Se la condivisione non era accettata allora avrei comprato Modern Warfare 2 su console, permettendo così a tutti di potersi divertire”, le parole di un utente Reddit condivise sulla piattaforma. Sappiamo perfettamente che la fetta degli acquisiti guidati da questa decisione sono la minoranza, ma è comunque un problema su cui l’editore dovrà interrogarsi per capire come risolverlo.

La mancanza di trasparenza in questa decisione, oltre alle vendite del gioco che potrebbero essere state influenzate dalla presenza del family sharing hanno rapidamente messo in cattiva luce Activision. La speranza è che il publisher possa intervenire sulla questione, non solo spiegando i motivi che hanno portato a questa scelta ma anche offrendo delle soluzioni a tutti coloro che sono stati danneggiati da questa decisione. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.