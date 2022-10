Complice l’accesso anticipato alla campagna single player, i giocatori incuriositi da Call of Duty: Modern Warfare 2 hanno potuto dare uno sguardo al comparto single player. Al di là della qualità delle missioni e ovviamente della scrittura della storia, in tantissimi si sono concentrati su un piccolo dettaglio: il fotorealismo di un livello in particolare, quello ambientato ad Amsterdam. Il livello tecnico ha mandato in visibilio tantissimi giocatori, ma ci sarebbe un piccolissimo problema a livello legale, che potrebbe portare a conseguenze decisamente inattese.

Nella scena di gioco è presente un hotel, che viene fatto saltare in aria. L’albergo è la replica esatta di un luogo realmente esistente, chiamato Breenbergh. Nessuno in Infinity Ward ha però contattato i proprietari della struttura per chiedere l’utilizzo della stessa all’interno del gioco e il management dell’albergo non sarebbe contento degli avvenimenti accaduti all’interno della campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Le parole di Ray Tomassen, dichiarate a un giornale olandese, sono d’altronde molto chiare. “Abbiamo notato che il Conservatorium Hotel è inserito in una scena di un nuovo Call of Duty. Non supportiamo giochi che incentivano all’utilizzo della violenza. Il gioco non rispecchia i nostri valori e siamo dispiaciuto del nostro coinvolgimento non richiesto”, le parole dichiarate dal manager dell’hotel. Come sia potuto accadere, però, è un mistero: di norma le strutture private richiedono sempre il permesso ed è davvero difficile credere che Infinity Ward pensasse che il livello e la mappa passassero inosservati.

Chiaramente non sono escluse azioni legali, ma difficilmente la mappa verrà rimossa del gioco, soprattutto considerando che si tratta di una location inserita anche all’interno del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2. Più facile, invece, che si proceda a un piccolo lifting, cambiando alcuni dettagli e al pagamento di una sanzione da parte di Activision e Infinity Ward. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.