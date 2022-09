Oltre a cheater e glitch, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha mostrato come l’aim assist del gioco sia fondamentalmente “rotto”. In una serie di clip condivise su Twitch, infatti, è stato dimostrato come la mira assistita sia forse un po’ troppo forte rispetto al mouse e tastiera e che consente di ottenere serie di uccisioni senza troppa fatica.

La troppa efficacia dell’aim assist non è ovviamente passata inosservata. Nelle clip condivise su Twitter da parte del content creator Maxiq, infatti, si nota fin troppo bene quanto i proiettili riescano a centrare l’avversario senza troppi problemi, anche quando il mirino dell’arma non è al centro. Maxiq ha anche dichiarato di non aver praticamente mai mosso la levetta analogica destra per spostare la mira. “Questa triple kill è solamente frutto dell’aim assist”, le parole del content creator affidate al social network.

La mira assistita è presente in quasi tutti i first person shooter e third person shooter disponibili su console. Il problema, in questo caso, è che l’aim assist utilizzato sembra fin troppo performante ed è difficile dare torto al content creator. Nella clip, che potete trovate poco più in basso, effettivamente Maxiq non muove per nulla la sua levetta e i proiettili raggiungono comunque i tre bersagli. “Mi sento male per tutti coloro che utilizzeranno mouse e tastiera“, le parole del content creator espresse dopo aver pubblicato la clip incriminata.

I actually feel bad for MnK players in COD context off this clip: I literally didn't even move my thumbstick at all to switch between the targets. it was all aim assist… pic.twitter.com/BRJT44IqUM — Maxiq (@MaxiqYT) September 22, 2022

Chiaramente il gioco è ancora in beta ed è molto probabile che Infinity Ward abbia già ricevuto delle critiche all’aim assist di Call of Duty: Modern Warfare 2. Non è dunque da escludere che prima delle release finale del gioco, fissata per il 28 ottobre 2022 (e che potete prenotare su Amazon), l’intero sistema non venga rivisto e reso meno “efficace”. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.