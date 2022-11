Tantissimi giocatori stanno chiedendo a Infinity Ward di rivedere l’aim assist di Call of Duty: Modern Warfare 2. Già dalla beta erano emersi problemi di questo tipo, con la mira assistita definita fin troppo forte e troppo sbilanciata, ma ora che il gioco è nelle mani di tutti gli utenti nella sua versione completa in tanti si stanno chiedendo se il gioco non sia troppo sbilanciato.

Andiamo con ordine: che cos’è l’aim assist? Si tratta di un aiuto che viene inserito nelle versioni console di uno shooter, perché mirare utilizzando solamente le levette analogiche può essere decisamente faticoso e poco preciso rispetto al mouse. Per bilanciare un gioco multiplayer, i giocatori console sono proprio aiutati da questa feature tecnica, che consente loro di poter mirare con più precisione. Il sistema adottato da Infinity Ward per Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra però fin troppo forte, tanto che in alcuni video è emerso come difficilmente un giocatore possa mancare un colpo.

A chiedere di rivedere completamente l’aim assist del nuovo gioco della serie non sono però tanto i giocatori PC, ma quanto quelli console. La mira assistita di Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra davvero fin troppo precisa, tanto che anche i giocatori console se ne sarebbero accorti e sono proprio loro a chiedere un intervento al team di sviluppo.

Certo, non tutti sono d’accordo con questa presa di posizione, soprattutto considerando che anche su PC il titolo supporta appieno la mira assistita se giocato con il pad. Resta il fatto che forse, per ribilanciare il field, sarebbe meglio basare il sistema di matchmaking non tanto sulla piattaforma ma sul sistema di input. Vedremo se Infinity Ward ascolterà le lamentele dei giocatori oppure no. E voi cosa ne pensate? Il team di sviluppo modificherà davvero l’aim assist oppure farà spallucce davanti alla richiesta della community?