Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 non ha solamente svelato tutti i vantaggi che i giocatori PlayStation avranno giocando al titolo su PS4 o PS5, ma anche rivelato una grande differenza con le versioni del gioco per le console Sony rispetto a quelle per Xbox e PC. Una differenza che sta già rendendo scontenti diversi giocatori e che si è già verificata in passato.

La differenza di cui parliamo è relativa al cross play. Attualmente, infatti, su Xbox e PC non è possibile disabilitarlo, mentre su console PlayStation sì. Ci sono diverse ragioni per cui qualcuno vorrebbe disabilitare questa opzione, tra cui evitare di incontrare i giocatori PC. Spesso le versioni Battle.net e Steam dei giochi sono più soggette ai cheater. Anche i giocatori PC vorrebbero escludere i giocatori console, a causa dell’aim assist, oramai presente in qualsiasi tipo di gioco online con supporto al pad.

Ci sarebbbe un modo per disabilitare il cross play, ma ovviamente non passa da Call of Duty: Modern Warfare 2. Per evitare di incontrare altri giocatori è necessario disabilitare dalle opzioni delle consoel Microsoft la possibilità di incontrare utenti fuori dal network di Xbox Live. Un’opzione poco praticabile e meno efficace: effettuando questa procedura, le code di match making risultano decisamente più lunghe, così come molto spesso sono i giochi stessi a richiedere il cross play per poter funzionare.

and yes, it's similar on Call of Duty: Warzone pic.twitter.com/Afpso3dyeb — Tom Warren (@tomwarren) October 28, 2022

Come vi avevamo riportato poco più sopra, c’è un precedente in merito che riguarda sempre Activision e Call of Duty. Anche nelle versioni Xbox e PC del Battle Royale (che riceverà un importante aggiornamento a novembre) è impossibile infatti disabilitare il cross play. Non sono chiari i motivi di questa scelta, ma diversi utentu su Internet sono abbastanza infastiditi da questa opzione. Al momento Activision non ha ancora commentato la vicenda: se ci saranno novità vi aggiorneremo il prima possibile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.