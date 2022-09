La beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha raggiunto un picco del tutto inaspettato nella scorsa notte, arrivando a toccare numeri anche a 6 cifre. Con l’avvio della “seconda fase” di questa beta, hanno ottenuto l’accesso ai contenuti proposti, oltre ai giocatori PlayStation, anche quelli PC e Xbox (quest’ultimi per la prima volta), ricordandovi che si può accedere soltanto attraverso un pre-ordine o uno specifico codice.

Data l’assenza di questi anni di Call of Duty dallo store di Steam, nessuno si sarebbe mai aspettato una risposta del genere dai giocatori PC; così Call of Duty: Modern Warfare 2 segna un ritorno in pompa magna del brand su Steam, con un numero di circa 110.000 giocatori connessi simultaneamente. Si tratta di grandi numeri non soltanto per la storia di Call of Duty su questo specifico store, ma anche alla luce dell’accesso limitato alla beta stessa, dimostrando un grande interesse verso il progetto.

Ovviamente Call of Duty: Modern Warfare 2 ha sempre ricevuto un certo tipo di appoggio dal grande pubblico, e non deve affatto sorprendere un tale numero di curiosi all’interno della beta. Pensando, però, al fatto che gli accessi erano principalmente connessi ai preorder del titolo, è facile cominciare a farsi un’idea verso l’impatto sul mercato dei numeri visti in questa circostanza. Ovviamente Steam non sarà l’unico punto di accesso al titolo, segnando tutta una serie di ipotetici risultati successivi.

L’attesa verso sabato si fa così ancora più accesa e ricolma d’interesse, dato che la beta di Modern Warfare 2 verrà aperta del tutto e delineata da un download senza restrizioni di sorta. Come risponderanno i fan di tutto il mondo? I nuovi risultati raggiunti verranno semplicemente confermati o superati e spazzati via del tutto? Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà ufficialmente il 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.