Ci sono desideri e speranze che vanno oltre qualsiasi situazione negativa avvenga nella nostra vita, come nel caso di uno dei giocatori più forti e più poopolari di Warzone. Stiamo parlando di Liam “Jukeyz” James, che nel corso degli ultimi giorni ha avuto un brutto attacco d’asma, tanto che i medici hanno preferito indurre il coma per la salvaguardia della sua al vita. Al risveglio però James ha sorpreso tutti, chiedendo semplicemente se fosse già uscito Modern Warfare 2.

Una storia assurda, raccontata dalla sua compagna. James è stato messo in coma il 27 settembre 2022 e poche ore dopo è stato risvegliato. “Liam ora è sveglio e si sta riprendendo”, le parole del partner divulgate online. Successivamente, però, James ha chiesto se Call of Duty Modern Warfare 2 fosse già uscito. Un chiaro segnale di come tutte le sue funzioni mentali siano state preservate (e in realtà non crediamo ci fossero dubbi in merito).

Il coma indotto è chiaramente una pratica abbastanza standard nella medicina in caso ci sia un immediato pericolo di vita per una persona. A differenza del coma “normale”, un soggetto può essere risvegliato in qualsiasi momento. Certo, la maggior parte delle persone probabilmente si preoccuperebbe di più del suo stato di salute rispetto all’uscita di un gioco, ma siamo sicuri che per la famiglia, gli amici e tutti coloro che vogliono bene a James quella frase abbia rappresentato una sorta di “ritorno” alla normalità.

UPDATE:

Liam is now awake and doing well He also asked if MW2 is out yet https://t.co/Ga4yW9kCUP — Li (@Jukeyz) September 29, 2022

James dovrà aspettare ancora un bel po' prima di poter mettere le sue mani su Call of Duty Modern Warfare 2. Il gioco di Activision e Infinity Ward debutterà infatti il 28 ottobre 2022, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Potete prenotare lo shooter su Amazon.