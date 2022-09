In queste ore stanno iniziando a emergere in rete i primi pareri e i primi feedback diretti dei giocatori verso la beta del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2. Come ogni nuovo capitolo di COD, in questi primi istanti di vita del gioco l’attenzione da parte degli appassionati è altissima, quasi maniacale. Quel che stiamo vedendo, però, è che oltre a un grande successo nei numeri di giocatori attivi, ci sono già una serie di grossi problemi che andrebbero risolti a tutti i costi il prima possibile.

Dopo aver scoperto un primo glitch devastante, la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è già stata preda di alcuni hacker. Se siete fan della saga COD, saprete sicuramente tra hacker e cheater se ne sono viste di tuti i colori, e a quanto pare anche il nuovo Modern Warfare 2 sta portando avanti questa tradizione tutt’altro che positiva. In poche parole, la beta sta venendo rovinata da hacker che usano aim bot e wall hack durante le partite, rendendo impossibile la vita di alcuni appassionati.

Nel giro di qualche ora il web si è subito riempito di tutta una serie di filmati che testimoniano l’accaduto. Ci sono clip un po’ in tutti i social, da Reddit fino ad arrivare anche al popolarissimo TikTok, e nella stragrande maggioranza di questi filmati si possono vedere chiaramente dei cheater che utilizzano il più classico dei wall hack per riuscire a individuare i nemici oltre le mura.

Insomma, non un bel modo per presentarsi per il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2. Quel che può rincuorare i giocatori è che mancano ancora delle settimane prima che il gioco venga lanciato ufficialmente, e si spera che con questo tempo a disposizione Infinity Ward possa debellare sia i glitch che gli hacker dal titolo. Sappiamo, però, che l’anti-cheat Ricochet sarà disponibile sin dal day 1 sia per il multiplayer di Modern Warfare 2 che per Warzone, e questo sicuramente darà una grande mano al team di sviluppo.