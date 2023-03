In occasione del lancio della Season 2 Reloaded, Modern Warfare 2 tornerà a farsi provare gratuitamente. Come annunciato da Activision, infatti, a brevissimo sarà possibile scaricare una versione di prova del comparto multigiocatore dello shooter (acquistabile a un ottimo prezzo su Amazon). Andiamo a scoprire in questa news tutti i dettagli e come accedere alla trial.

Modern Warfare 2, quando comincerà la prova gratuita?

La prova gratuita del comparto multiplayer è prevista per la giornata di domani, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 19:00 italiane. La versione di prova sarà disponibile per circa cinque giorni, ovvero fino al 20 marzo 2023.

Cosa conterrà la trial gratuita?

La prova di Modern Warfare 2 non includerà tutto il comparto multiplayer. Activision ha svelato che saranno disponibili per la prova gratuita le modalità Deathmatch a squadre, Dominio, Infetti, Gun Game, Tutto o Niente e One in the Chamber. Il resto delle modalità, come Uccisione Confermata e Quartier Generale, modalità decisamente popolare, non saranno a disposizione. Presenti anche le modalità Ground War e Invasion.

Per quanto riguarda le mappe incluse, Activision e Infinity Ward metteranno a disposizione Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome e Himmelmatt Expo, la nuova mappa in arrivo con proprio la Season 2 Reloaded. Come Battle Map invece sarà presente Santa Seña.

Modern Warfare 2, su quali piattaforme sarà disponibile la trial?

Per quanto riguarda invece le piattaforme, come di consueto Activision ha deciso di lanciare la trial su tutte le piattaforme in cui il gioco è disponibile. Questo significa che dalla giornata di domani sarà possibile scaricare la versione di prova su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente su PC, sia via Battle.net che via Steam. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Video recensioni, anteprime e speciali vi aspettano sul nostro canale YouTube.