Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra intenzionato a portare i giocatori in Giappone. Al momento non c’è nulla di ufficiale in merito, ma un recente datamining del gioco potrebbe aver svelato i piani per la Season Two del titolo di Infinity Ward, lanciato il 28 ottobre 2022. La seconda stagione, che sarà accompagnata da un nuovo Battle Pass, dovrebbe iniziare a febbraio 2023 e stando a quanto riportato online traspoterà i giocatori nelle terre orientali.

Il primo artwork è emerso negli ultimi giorni e mostra chiaramente un’ambientazione giapponese. Si tratta di una probabile anticipazione di una nuova mappa, che in realtà è già abbastanza familiare ai giocatori della serie. Introdotta per la prima volta in World at War, la mappa è in realtà un enorme castello medievale ed è comparsa solamente nei vecchi Call of Duty ambientati nel passato, mai in uno in epoca moderna come nel caso di Modern Warfare 2.

Oltre alla “nuova” mappa, la seconda stagione di Modern Warfare 2 dovrebbe introdurre anche un nuovo operatore, chiamato Ronin. Anche in questo caso non stiamo parlando di qualcosa di totalmente inedito, ma più di un ritorno al passato: Ronin era infatti già presente nel roster del Modern Warfare datato 2019, quando la serie più popolare del franchise ha dato il via a un vero e proprio reboot.

Chiaramente al momento non c’è nessuna certezza in merito, ma Activision è riuscita a ottenere la rimozione delle immagini diffuse online per violazione di copyright. Un chiaro segnale, dunque, di come tutte questi screenshot fossero in realtà legittimi e potrebbero tranquillamente aver anticipato un eventuale annuncio ufficiale. I contenuti della seconda stagione di Call of Duty: Modern Warfare 2 non si limiteranno sicuramente a una mappa e un nuovo operatore, dunque è sempre bene attendere un annuncio ufficiale da parte del publisher e sviluppatore, che vi riporteremo appena sarà disponibile.