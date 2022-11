Dopo tanti rumor, ora è finalmente arrivata la conferma. In Call of Duty: Modern Warfare 2 oltre ai comandanti classici, sono in dirittura d’arrivo anche le stelle del calcio. Un tempismo praticamente perfetto, con le competizioni europee come la Champions League e l’Europa League in archivio e l’arrivo, oramai imminente, dei mondiali di calcio che per la prima volta si terranno in Qatar.

Ad annunciare l’arrivo dei calciatori come operatori ci ha pensato Infinity Ward, sfruttando l’account ufficiale di Call of Duty. In Modern Warfare 2, ultimo gioco della serie che ha debuttato la scorsa settimana, non ci saranno però tutti i calciatori impegnati nei mondiali, ma solamente tre. E sarà un trio della meraviglie, visto che sarà composto da Pogba, Neymar e Messi.

“Neymar, Paul Pogba e Messi si stanno preparando per un nuovo gioco”, si legge nel tweet diffuso nella serata odierna. L’immagine in allegato mostra il classico spogliatoio degli stadi di calcio, ma al posto delle divise calcistiche troviamo un completo militare, con tanto di giubbotto antiproiettile e i cognomi delle tre stelle che hanno aderito a questa partnership. Niente date, però, ma solamente una seire di hashtag che indicano dove i tre saranno disponibili, ovvero Warzone 2, Call of Duty Mobile e ovviamente Modern Warfare 2.

Se è vero che Activision e Infinity Ward devono ancora annunciare le date di uscita delle tre stelle, è anche vero però che molto probabilmente il loro inserimento nel roster degli operatori sarà praticamente imminente. Il 16 novembre 2022 debutterà infatti Warzone 2, insieme al pass stagione del nuovo Call of Duty. A quel punto il mondiale di calcio 2022 in Qatar partirà in quattro giorni. Naturale, dunque, pensare a un annuncio che rivela la disponibilità dei tre operatori proprio la prossima settimana. Ipotesi ovviamente, che troveranno conferma (oppure no) solamente nel corso dei prossimi giorni.