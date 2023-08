In una giornata ricca di indiscrezioni in merito a Call Of Duty Modern Warfare III, apprendiamo che non solo la modalità Zombie pare sarà presente nel prossimo capitolo della serie ma che anche le 16 mappe disponibili nella modalità multiplayer di Modern Warfare II saranno disponibili fin dal giorno del lancio.

Andiamo con ordine, nella giornata di oggi, alcuni utenti avrebbero udito un messaggio audio che presentava il classico suono gutturale di quando un orda di Zombie ti bussa alla porta di casa.

I fortunati ascoltatori, altro non hanno fatto che comporre il numero di telefono (+1 (202) 918-3022) che Activision ha inserito nel suo post per il reveal di Modern Warfare III, pubblicato su X. Se già stavate pensando di attaccarvi alla cornetta, vi suggeriamo di non farlo e di ascoltarlo qui, considerando che si tratta di un numero americano e che i costi della chiamata potrebbero essere particolarmente salati.

Al netto di tutto, però, il messaggio audio lascia davvero poco spazio all’immaginazione dando da pensare che la modalità Zombies sia stata velatamente confermata da Activision con questo simpatico stratagemma. Resta da capire, però, se si sia trattato di un errore o se fosse un’operazione voluta, visto che il messaggio non viene riprodotto tute le volte che si contatta il numero rilasciato da Activision.

Afghan, Derail, Estate, Favela, Highrise, Invasion, Karachi, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass, and Wasteland. All remastered and available in #MW3 MP on Day 1. pic.twitter.com/8rEgS2E64q — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2023

In seguito alla conferma velata della modalità Zombies, Charlieintel ha pubblicato su X un post con un video, apparentemente trafugato dal materiale che verrà mostrato domani durante il reveal ufficiale di Modern Warfare III, che mostra che le 16 mappe presenti in Modern Warfare II saranno riproposte, in versione masterizzata, all’interno del nuovo capitolo fin dal giorno del lancio.

Insomma, una giornata ricca di anticipazioni per quello che sembra essere un remake davvero importante, sia per il franchise di call Of Duty che per Activision, e di cui potremmo scoprire maggiori dettagli durante la giornata di domani, 17 agosto, nel reveal ufficiale pianificato da Activision.