Oltre ad aver soddisfatto i desideri di tantissimi giocatori che attendevano una conclusione formale della serie, Return to Monkey Island ha permesso a Neil Druckmann di coronare il suo sogno. L’autore della serie di The Last of Us (potete trovare il secondo capitolo per PS4 su Amazon) è infatti un grande amante del franchise creato da Ron Gilbert e ha potuto prendere parte proprio a quest’ultima iterazione.

A svelare la sua partecipazione a Return to Monkey Island ci ha pensato Neil Druckmann in persona. Il director di Naughty Dog ha dichiarato su Twitter di aver doppiato dei tanti personaggi che Guybrush Threepwood incontra in questo atto finale della sua avventura. Grazie al cinguettio abbiamo capito a quale personaggio Druckmann ha prestato la voce, ma non ve lo diremo, almeno per evitare grossi spoiler: la presenza del director è infatti legata a uno dei momenti conclusivi dell’avventura, e pur ricoprendo un ruolo minore, sarebbe un vero peccato svelarvi in anticipo la location e i personaggi alla quale è legata.

Druckmann si sta davvero godendo Return to Monkey Island e questo sentimento dovrebbe essere condiviso da diversi giocatori in tutto il mondo. L’arrivo del gioco di Ron Gilbert segna infatti la conclusione della serie: il game designer non ebbe modo di lavorare al terzo capitolo del franchise, che venne prodotto in maniera autonoma da Lucasarts. A trent’anni di distanza, grazie a Devolver Digital e Disney, Gilbert è però riuscito a “fare pace” con se stesso e con l’enigma del segreto di Monkey Island.

Return to Monkey Island è disponibile su PC (via Steam) e Nintendo Switch. Il titolo arriverà successivamente anche su altre console, ma al momento non ci è ancora dato sapere quando. Il gioco è inoltre perfettamente compatibile con Steam Deck, il neonato handled di Valve. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.