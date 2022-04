L’annuncio di Return to Monkey Island ha sicuramente fatto felici tantissimi giocatori, come dimostrato dalle statistiche del teaser trailer. In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito al gioco, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o nei prossimi mesi, su Twitter è emersa una storia decisamente divertente, che riguarda il terzo gioco della serie (da tantissimi non considerato canon, visto che non vide Ron Gilbert alla lavorazione) e un piccolo scherzo che gli sviluppatori all’epoca inserirono all’interno del menù.

A svelare questo dettaglio ci ha pensato Jonathan Ackley, game designer conosciuto proprio per aver lavorato allo sviluppo di The Curse of Monkey Island. Ackley ha svelato l’aneddoto con un post su Twitter e riguarda una sorta di scherzo/easter egg inserito nelle opzioni grafiche del terzo gioco della serie, ovvero l’accelerazione 3D, di cui il codice sorgente era ovviamente privo. Tutto era nato da un fraintendimento della community, che pensava che il nuovo capitolo della serie sarebbe stato prodotto con lo SCUMM3D. Il problema è che questa opzione venne fraintesa da un utente, che ruppe il suo PC per cercare di attivare l’opzione.

“Prima dell’uscita di The Curse of Monkey Island i giocatori pensavano che sarebbe stato sviluppato con lo SCUMM3D. Decidemmo quindi di inserire una finta opzione per l’accelerazione 3D. Dopo il lancio abbiamo ricevuto la lettera di un ragazzo che ruppe il suo PC installando più schede di accelerazione per cercare di sbloccare l’opzione”, si legge nel cinguettio lanciato da Ackley. Il team di sviluppo, per ammissione dello stesso game designer, si sentì davvero tanto in colpa. Non poteva essere però stato un errore degli sviluppatori: se qualcuno provava a cliccare più e più volte sull’opzione, infatti, una voce affermava che non era davvero presente l’accelerazione 3D all’interno del gioco.

Before Curse of #MonkeyIsland people guessed it was going to be in SCUMM3D. So we added a fake 3D acceleration button as a joke. Later we got a letter from a guy who broke his computer installing multiple accelerator cards trying to get it to work. We felt pretty bad about that. pic.twitter.com/SSHHkBfjy4 — Jonathan Ackley (@ackley_jonathan) April 7, 2022

Vi ricordiamo che Return to Monkey Island è al momento previsto per il 2022. Al di là del PC, non è ancora chiaro se il gioco debutterà anche su console e soprattutto in che forma. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.