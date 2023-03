Il rumore scoppiettante dei motori, il fango, la polvere e i preziosi, ma letali, secondi sospesi a mezz’aria. Questi sono solo alcuni degli elementi che avrete modo di vivere in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, il nuovo titolo della ormai annuale saga di Milestone dedicata al supercross. Ci troviamo infatti dinanzi alla sesta edizione del videogioco sportivo, che anno dopo anno ha convinto gli appassionati, ricavandosi una nicchia di giocatori fedeli che aspettano con ansia il nuovo capitolo, in uscita il 9 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il franchise sul supercross nel corso degli anni ha infatti incassato ottimi voti, dimostrando titolo dopo titolo le competenze di Milestone, che da ben 27 sforna videogiochi a tema sportivo. Ebbene, sarà riuscita la software house italiana a sfornare un altro gioco degno di nota, che riesca a farci immergere completamente nella pista? Nei giorni scorsi ho avuto modo di testare ogni componente di Monster Energy Supercross 6, e nelle prossime righe cercherò di riassumere la mia esperienza.

Il vecchio funziona sempre

Partiamo da un presupposto tanto semplice quanto doveroso: Monster Energy Supercross 6 ripropone la formula ormai consolidata nei cinque precedenti capitoli, quindi non aspettatevi grosse rivoluzioni o un’esperienza totalmente diversa, sia per quanto riguarda il gameplay che la grafica. Chiaramente vi sono delle novità (di cui vi parlerò tra poco), ma nulla che faccia gridare al miracolo. E forse è meglio così, dato che il titolo funzionava — e funziona — esattamente così com’è.

Come in ogni titolo sportivo che si rispetti non può mancare la Carriera, la modalità principale che ci permette di creare il nostro alter ego pilota (scegliendo tra pochi preset per l’aspetto, ahimè, anche se ho apprezzato si potesse creare un personaggio di sesso femminile), dandogli un nome e scegliendo, ovviamente, la moto che preferiamo. Un punto a favore di Monster Energy Supercross 6 è la possibilità di adattare la difficoltà del singleplayer in base alle abilità del giocatore grazie a 3 modalità differenti di approccio; il risultato è che chiunque possa incontrare una sfida alle proprie corde, agevolando così sia i neofiti che gli esperti.

Una volta scelta la difficoltà che fa al caso nostro potremo immergerci in 3 differenti campionati, caratterizzati da numero di gare e complessità crescenti: in primo luogo dovremo affrontare la Futures, dove si partirà dal basso e scalando la vetta gara dopo gara; in seguito vi sarà la Rookie, dove ci si catapulterà nella divisione Supercross 250 East o West; infine, una volta diventati veri esperti, dovremo affrontare la Pro.

Lungo ogni fase del cammino ci sarà il coach Jeremy McGrath (nonché “King” del Supercross) ad aiutarci, fornendoci preziosi consigli, insegnandoci le basi dello sport e sostenendoci fino alla vetta. Nel corso della Carriera dovremo trovare uno sponsor, svolgere gare settimana dopo settimana e ambire, ovviamente, alle prime posizioni; solo arrivando nel podio del campionato sarà infatti possibile sbloccare quello successivo, e nel mentre otterremo anche altri elementi in-game come affiliazioni, rivali, costumi e persino esercizi di allenamento avanzati per migliorare la nostra tecnica sulle due ruote.

Infine, vi è l’albero delle abilità del pilota, che sbloccheremo man mano nel corso della Carriera e che si dimostrerà utile per primeggiare sugli avversari, ottenendo per esempio maggiore resistenza alle curve, migliorando l’elevazione nelle acrobazie e facilitando gli atterraggi.

Nella vita ci vuole ritmo

La vera novità di Monster Energy Supercross 6 rispetto ai precedenti capitoli è il Supercross Park, un enorme ambiente dove potrete correre liberamente, mettendo alla prova le vostre abilità in 5 aree diverse. Potremo infatti correre tra pendii nelle montagne, piste di atterraggio nell’aeroporto, distese rocciose nella cava, prati nello stadio e terreni adrenalinici nel player pit.

Il Supercross Park è divertente già da soli, ma si può anche correre insieme agli amici, completando le molteplici attività e, semplicemente, godendo di un gameplay diverso rispetto alle solite gare. Ovviamente non si tratta dell’unica modalità multiplayer presente nel titolo, dato che vi è anche il classico duello 1v1, in cui è presente il caro e vecchio schermo condiviso per le partite in locale.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, correre rimane un’attività fluida e piacevole. Controllare la moto inizialmente può risultare complesso, dato che basta un piccolo errore per sbilanciarsi completamente e cadere a terra, e il ritmo è dunque essenziale per arrivare al traguardo primeggianti — no, non mi sto confondendo con un ryhthm game —. Mi spiego meglio: dopo aver imparato a maneggiare la moto, si tratta di ripetere in sequenza sempre le stesse azioni, coordinandole alla perfezione: controllare l’acceleratore e il freno, sterzare, spostare il peso del pilote, impennare prima di prendere il volo.

Dopo aver acquisito padronanza con tutti questi elementi e aver imparato la pista, diventerà quasi automatico eseguire le azioni in un ciclo continuo, con il risultato di non commettere errori e ritrovarsi in cima alla classifica in men che non si dica. Il ritmo lo ritroviamo anche nella nuova modalità Rhythm Attack, dove dovrete dimostrare le vostre abilità sulle due ruote, gareggiando in tornei a eliminazione diretta, nei quali nessun sbaglio è concesso… o quasi.

Durante le gare avrete infatti modo di portare indietro il tempo, cancellando così una caduta rovinosa o una curva mal riuscita e riprendendovi il primo posto che vi spetta. Chiaramente, potrete eseguire il rewind con parsimonia, dato che accumulerete la barra necessaria con il passare dei giri, e una volta abusata difficilmente si caricherà pienamente nel corso della stessa gara.

Un aspetto di Monster Energy Supercross 6 che alcuni potrebbero non apprezzare è il fatto che le gare si svolgono secondo un limite di tempo e non di giri percorsi; le piste sono infatti alquanto brevi, e se siete dei giocatori a cui piace ripetere le stesse piste più volte con l’obiettivo di masterarle potreste trovarle ripetitive, o addirittura noiose.

Insomma, se siete appassionati di supercross il nuovo capitolo del franchise di Milestone vi piacerà sicuramente e vi regalerà ore e ore di divertimento assicurato sulle due ruote. La questione non è altrettanto semplice se invece non vi siete mai approcciati allo sport, dato che il gioco potrebbe rivelarsi sia una fantastica scoperta che un buco nell’acqua.