Dopo una stretta collaborazione con The Pokémon Company, Niantic ha da poco annunciato quello che sarà il proprio prossimo gioco mobile di punta. Parliamo di Monster Hunter Now, una nuova esperienza che porterà il popolare franchise di Capcom sui dispositivi mobile di tutti gli appassionati. Insieme all’annuncio di questa nuova esperienza, Niantic ha pubblicato anche un primo trailer e ha svelato diversi dettagli. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo Monster Hunter.

Come possiamo vedere nel primo teaser trailer rilasciato solamente qualche ora fa, Monster Hunter Now riprende la filosofia di Niantic, proponendo un gioco mobile in realtà aumentata. Ancora una volta, quindi, i fan di un brand così importante potranno vedere l’apparizione dei più famosi mostri del franchise nelle proprie città. A differenza di Pokémon GO, però, in questo caso le creature saranno di taglia colossale e andranno cacciate insieme a un gruppo di amici.

I giocatori, infatti, potranno cacciare sia in solitaria che allearsi con altri appassionati andando contro mostri sempre più grandi. Tutto questo sarà possibile grazie alle funzionalità multiplayer del gioco, le quali andranno a collegare automaticamente i giocatori che stanno seguendo le tracce di un determinato mostro sulla mappa. Ci sarà spazio anche per una nuova funzione inedita per la saga chiamata “paintball”, che permetterà di marchiare un mostro che incontrerete nei vostri viaggi, per poi evocarlo e sfidarlo con un gruppo di amici.

Monster Hunter Now verrà lanciato completamente a settembre per dispositivi mobili Android e iOS, ma le informazioni sul gioco non finiscono qui. I giocatori più incuriositi possono già iscriversi a un beta test chiuso sul sito web ufficiale del gioco, con l’inizio della beta che è programmato per il prossimo 25 aprile.

