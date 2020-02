Monster Hunter Riders: disponibile a partire da oggi in Giappone

Annunciato diverse settimane fa, Monster Hunter Riders il nuovo titolo del famoso brand è ora disponibile sui dispositivi iOS e Android in Giappone. Dopo aver rilasciato una delle espansioni più corpose ed incredibili di Monster Hunter World, gli sviluppatori hanno quindi deciso di tuffarsi nel panorama mobile. Il Titolo si presenta free-to-play con all’interno delle microtransazioni, come ormai nella norma per ogni gioco di questo tipo. Per ora, purtroppo, la pubblicazione è destinata solo agli utenti del Sol Levante: Capcom non ha offerto dettagli sul possibile arrivo dalle nostre parti.

Il titolo sarà ambientato a Felgia, dove umani e mostri vivono in armonia tra di loro. Tempo fa una grande calamità attaccò questa terra, dieci eroici cavalieri chiamati “i dieci grandi cavalieri dei draghi” salvarono la terra da questa minaccia. Come leader dei Riders Club meglio nota come “Dispatch Observation Party” saremo al comando dei mostri che risolveranno il mistero dei cavalieri oscuri che minacciano le nostre terre. Qui di seguito potete trovare il trailer di lancio appena presentato. Vi rimandiamo al trailer di lancio qui di seguito per chi non lo ha ancora potuto vedere.

All’interno del titolo i giocatori potranno affrontare vecchie conoscenze note ai fan del famoso brand tra cui Rathalos, Zinogre, Nargacuga, Glavenus ed altri ancora. Inoltre saranno aggiunte diverse creature sia inedite sia dei precedenti titoli della serie attraverso continui aggiornamenti post lancio. Non ci resta quindi che aspettare e sperare in un possibile arrivo dalle nostre parti.

