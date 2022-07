La giornata di ieri è stata ricca di nuove uscite molto importanti e particolarmente attese. Parliamo di un paio di espansioni di due dei giochi più acclamati degli ultimi anni: Cuphead The Delicious Last Course e Monster Hunter Rise Sunbreak. Entrambi i DLC hanno saputo attirare le attenzioni dei fan dei due franchise fin da subito, ma ora che entrambi sono stati rilasciati sono subito stati capaci di dare un forte boost ai rispettivi giochi base in termini di giocatori attivi su Steam, e non solo.

Soprattutto Monster Hunter Rise Sunbreak ha fatto tornare il titolo di caccia ai mostri di Capcom ad essere giocatissimo su PC, tanto che il gioco ha abbattuto un nuovo record su Steam. Stando ai dati pubblicai sul noto sito web SteamDB, la nuova corposa espansione per il recente Monster Hunter Rise ha fatto segnare un nuovo record, arrivando a quota 194.459 giocatoti simultanei su Steam. Si tratta di un nuovo record per il titolo Capcom, il quale ha superato di gran lunga i numeri fatti segnare nella settimana di lancio su PC.

Prima del lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak, il titolo stava comunque mantenendo dei numeri molto alti e costanti su PC, sottolineando come l’attenzione verso al gioco non è mai calata del tutto. In generale il titolo su Steam è rimasto per mesi ad oscillare tra un picco di 70.000 a un minino di 20.000 giocatori simultanei. Numeri molto alti e che in questi primi giorni di vita dell’espansione si stanno innalzando in modo impressionante, sottolineando come i cacciatori siano sempre pronti a partire verso nuove emozionanti avventure.

Monster Hunter Rise Sunbreak è uscito solo ieri, ma l’espansione non è disponibile solamente su PC. Il titolo, infatti, debuttò prima come un’esclusiva temporale su Nintendo Switch, riportando la saga su una console Nintendo dopo gli apprezzatissimi capitoli usciti su Wii U e Nintendo 3DS.