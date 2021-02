Monster Hunter Rise annunciato per PC, ecco quando uscirà

Monster Hunter Rise, ennesimo capitolo della famosa saga, è sicuramente uno dei titoli di punta per Nintendo Switch. Annunciato lo scorso settembre, i fan della serie notarono subito varie assonanze con il più recente Monster Hunter World, rilasciato nel Gennaio 2018. Fino a pochi giorni si pensava che tale opera fosse una esclusiva della console ibrida, ma proprio in queste ore Ryozo Tsujimoto, producer presso Capcom, ha dichiarato che il gioco verrà rilasciato anche su PC.

Come ben saprete, Monster Hunter Rise sarà lanciato il prossimo 21 marzo, tra poco meno di un mese. Sullo store Nintendo è inoltre possibile provare la corposa demo per valutarne eventualmente l’acquisto potendo spulciare per bene tutte le meccaniche nuove inserite. Il capitolo sulla carta promette davvero bene, prendendo quasi tutti i lati positivi di quel gioiello di World e bilanciando il tutto con altrettante meccaniche di gioco inedite. Il producer durante una recente intervista ha dichiarato che l’uscita per PC è in programma per il 2022.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Monster Hunter Rise arriverà anche su PC all’inizio del 2022. Per adesso non possiamo dirvi altro, ma speriamo che il gioco vi piaccia in qualsiasi formato sceglierete di acquistarlo”. Nonostante non abbia confermato una data di uscita vera e propria, anche i fan che non possiedono Nintendo Switch potranno gioire. Nonostante il titolo esca tra meno di un mese, è bene precisare che tutti gli altri dovranno aspettare un anno almeno per metterci le mani sopra, ma se avrete pazienza potrete sfruttarlo per bene anche su PC in futuro.

Monster Hunter Rise will be coming to PC in 2022, Capcom confirms. https://t.co/5aTcyP2g4F pic.twitter.com/aBYwGVIzSd — Fanbyte (@FanbyteMedia) February 26, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Come vi sembra Monster Hunter Rise? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti questo attesissimo capitolo.