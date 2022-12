Sembra proprio che gli appassionati in attesa di Monster Hunter Rise avranno molte più chance di giocarlo, potendo scegliere fra l’acquisto classico per console oppure l’Xbox Game Pass. L’annuncio ufficiale riguardo alla sua uscita su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Windows Store è arrivato proprio in questi giorni, con data prevista per il 20 gennaio 2023.

L’uscita di Monster Hunter Rise è stata accompagnata anche da un trailer introduttivo. Il titolo di casa Capcom sarà disponibile all’acquisto al costo di 39,99 euro, e presente nel Game Pass fin dal day one.

Fin dalla sua uscita su Nintendo Switch il titolo ha rapidamente raccolto quanti più consensi possibili dalla community degli appassionati, confermandosi come uno dei capitoli più interessanti sotto ogni aspetto. L’obiettivo di questa nuova pubblicazione sarà sicuramente quello di ampliare ulteriormente il bacino d’utenza, rendendolo accessibile sotto tutti i fronti, come è avvenuto anche con Monster Hunter World. Le basi per una mossa del genere ci sono, bisognerà soltanto attendere le conferme degli appassionati esterni al sistema Nintendo, che non tarderanno ad arrivare.

In base a quanto recentemente rivelato su Xbox Wire con Monster Hunter Rise per le versioni console si è puntato al massimo della resa e fluidità, con i titoli PS5 e Xbox Series X che gireranno in 4K e 60 fps o 1080p e 120 fps, e la possibilità di fruire del 3D audio. Il sito, inoltre, riporta che questi nuovi download saranno disponibili fin dall’inizio nella versione 10.0, con tutti i passi in avanti, gli eventi e le aggiunte avvenuti fino ad ora nel titolo integrati. Un’implementazione iniziale del genere farà sicuramente gola a tutti i più curiosi che hanno atteso fino ad oggi per ottenere la propria versione del titolo, non volendo acquistare una Switch.

