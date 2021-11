Monster Hunter Rise diventa supersonico grazie al nuovo crossover

Monster Hunter Rise, il nuovo eccitante capitolo della famosa saga targata Capcom nata nel lontano 2004, approderà su PC ufficialmente il 22 gennaio del prossimo anno per la gioia di tutti quegli utenti, non possessori di Nintendo Switch, che lo stanno aspettando oramai da mesi. Rilasciato lo scorso 26 marzo, ha totalizzato vendite per 5 milioni di copie su Nintendo Switch in pochissimi giorni, un risultato a dir poco pazzesco per l’intero franchise. Il titolo, risulta essere probabilmente il migliore della serie, superando anche quel piccolo gioiello di World, lavorando principalmente sul gameplay rendendolo decisamente più dinamico.

Sebbene il titolo sia quasi pronto ad approdare su PC, non mancano ovviamente contenuti aggiuntivi per i possessori della versione Nintendo Switch. Proprio in questi minuti, infatti, il team di sviluppo ha postato un video sul proprio profilo ufficiale Twitter presentando la loro nuova, ed inusuale, collaborazione. Stiamo parlando di Sonic The Hedgehog, il velocissimo porcospino blu più famoso del mondo.

Nel villaggio di Kamura sarà quindi possibile prepararsi vestendo i nostri Felyne e Canyne con le fattezze di Sonic e del suo amico Tales. Ovviamente anche il nostro alter ego avrà un bellissimo abito a tema, facendo diventare il nostro team estremamente supersonico (almeno all’apparenza).

Se siete interessati a questa stramba collaborazione, non disperate, non dovrete aspettare tanto tempo. A partire dal prossimo 26 novembre sarà possibile divertirsi come non mai distruggendo qualsiasi mostro ci si parerà davanti. Il team di sviluppo ha infine specificato che tale collaborazione sarà presente al day 1 anche per i giocatori PC. Cosa ne pensate di questo strambo crossover? State giocando a Monster Hunter Rise? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.