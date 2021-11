Monster Hunter Rise, la versione PC sarà la più completa

L’arrivo di Monster Hunter Rise per PC è previsto per il 12 gennaio 2022. Il gioco di casa Capcom, già disponibile su Nintendo Switch, approderà su Steam però nella sua versione più completa, come testimoniato dagli sviluppatori in un recente post nella pagina prodotto presente sul client Valve.

Su Nintendo Switch, infatti, Monster Hunter Rise ha già ricevuto diversi DLC e contenuti aggiuntivi, oltre che alcune migliorie per renderlo più stabile e privo di errori o bug. La versione PC subirà lo stesso, identico trattamento, ma fin da lancio. Questo significa che chiunque acquisterà la versione Steam del gioco al suo interno troverà tutti i contenuti già rilasciati per la console ibrida della casa di Kyoto.

“Al momento del lancio, la versione Steam di Monster Hunter Rise includerà i contenuti fino alla Ver.3.6.1 di Nintendo Switch. Abbiamo inoltre in programma di sincronizzare i contenuti con la versione Nintendo Switch alla fine di febbraio 2022”, si legge nella pagina Steam di Monster Hunter Rise. Tutti i giocatori dunque potranno avere accesso fin da subito ai contenuti aggiuntivi, come ad esempio le collaborazioni con Mega Man, Sonic e Street Fighter, oltre che i nuovi mostri e i nuovi finali. Un pacchetto dunque praticamente completo, che lo rende quasi una Definitive Edition.

Non è qualcosa di così sorprendente, in realtà. Monster Hunter Rise ha infatti ricevuto lo stesso trattamento di Monster Hunter: World, il precedente capitolo. In origine venne lanciato il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arrivò su PC solamente il 9 agosto dello stesso anno, includendo però alcuni DLC già precedentemente pubblicati.

Ora che tutti i nodi sono stati finalmente sciolti, non resta dunque che attendere l’uscita di Monster Hunter Rise. L’appuntamento, come detto poco sopra, è fissato per il 12 gennaio 2022 su Steam: vi unirete alla caccia oppure no?