A quanto pare Monster Hunter Rise verrà pubblicato su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One esclusivamente in versione digitale. La conferma ufficiale di questa mossa è arrivata da Capcom stessa attraverso Gematsu, eliminando qualsiasi possibilità di stringere nelle proprie mani una versione fisica di questo videogioco finalmente fuori dalla dimensione Nintendo.

Capcom has confirmed to Gematsu that Monster Hunter Rise for PS5, Xbox Series, PS4, and Xbox One will be digital-only. No physical editions planned. https://t.co/y9ToPz47hK

— Gematsu (@gematsu) December 5, 2022