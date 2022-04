Capcom ha fornito un costante supporto al suo Monster Hunter Rise, sin dalla sua uscita ufficiale. Gli aggiornamenti hanno contribuito a rendere il titolo sempre più interessante per moltissimi giocatori. A più di un anno dalla sua uscita, infatti, la software house ha recentemente annunciato l’arrivo di un’espansione: Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Monster Hunter Rise PC

Già nel mese di marzo, Monster Hunter Rise: Sunbreak è stato prima annunciato in un evento del Nintendo Direct e poi mostrato in un altro evento a sé. In quest’ultima occasione, Capcom ha rilasciato un video dalla durata di circa venti minuti che mostra tutti i contenuti di questa espansione. Il titolo vedrà, infatti, l’aggiunta di parecchi elementi che terranno i giocatori impegnati per decine di ore. Con lo stesso video, inoltre, sono state rilasciate informazioni sui vari bonus di preordine che saranno disponibili per il titolo. Tra le diverse edizioni, quella più completa è la Digital Deluxe Edition che, oltre ai bonus di tutte le altre versioni, include anche set di armature esclusivi, nuove gesture e altre interessanti aggiunte. Inoltre, chi volesse provare il titolo di Capcom per la prima volta può acquistare il pacchetto contenente il gioco base più l’espansione Sunbreak ad un prezzo conveniente.

Come pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Monster Hunter, Capcom ha confermato l’arrivo di un nuovo reveal per Monster Hunter Rise: Sunbreak in arrivo a maggio 2022. Naturalmente, gli sviluppatori non hanno al momento fornito ulteriori dettagli su cosa potremo vedere. Tuttavia, dal momento che la data di uscita è piuttosto vicina, sembra probabile che durante l’evento sarà mostrato quantomeno un frammento di gameplay.

Heads up: the next news reveal for Monster Hunter Rise: #Sunbreak is planned for May 2022. Watch this space: @monsterhunter pic.twitter.com/O0xow3rRqx — Monster Hunter (@monsterhunter) April 22, 2022

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile il 30 giugno 2022. Secondo le prime informazioni, l’espansione sarà disponibile solo su Nintendo Switch e i preordini sono già attivi. Di recente, inoltre, gli sviluppatori hanno diffuso due brevi filmati di gameplay. Dalle clip, che potrete vedere a questo link, emergono informazioni su Lunagargon e sull’equipaggiamento di grado Master.