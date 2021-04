Monster Hunter Rise: versione 2.0 gratis, nuovi mostri e dettagli

È già passato quasi un mese dal lancio di Monster Hunter Rise, quello che possiamo definire come uno dei titoli più belli che il 2021 ci ha proposto. La saga Capcom è ormai una garanzia, e quando si parla di Monster Hunter gli appassionati sanno che potranno contare su un supporto costante e continuativo nei mesi successivi al lancio. Da poco la compagnia di Osaka ha pubblicato una nuova trasmissione che, tra le molte novità, ha mostrato anche i prossimi piani per Rise.

Qualche istante fa Capcom ci ha mostrato un trailer che annuncia la versione 2.0 di Monster Hunter Rise. Questo corposo aggiornamento verrà rilasciato nella giornata di domani 28 aprile, e sarà completamente gratuito per tutti i possessori di una copia del gioco. Ovviamente questo nuovo aggiornamento porterà con se tutta una serie di nuovi mostri da cacciare, anche in versione Apex, e nuove quest da completare.

Tra i nuovi mostri che compariranno in Monster Hunter Rise a partire da domani troviamo un grande ritorno come quello del Teostra, ma non solo. Ad accompagnare tale mostro ci saranno anche: il Kushala Daora, il Chameleos, l’Apex Diablos e l’Apex Rathalos. Insieme a tutta una serie di nuove quest da portare a termine, inoltre, con la versione 2.0 verrà innalzato il Rank Cacciatore, che potrà superare il settimo livello e andare oltre.

Capcom però non ha intenzione di fermarsi qua, e ha già mostrato quelli che saranno i piani per i futuri DLC che andranno ad espandere Monster Hunter Rise. A questa versione 2.0, per esempio si andrà ad affiancare un DLC a pagamento, disponibile anch’esso da domani, ricco di oggetti estetici, gesture, musiche e molti altri contenuti da usufruire in game e come personalizzazione del proprio personaggio.