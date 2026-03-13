Su Instant Gaming è disponibile un'ottima offerta su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo del celebre RPG a turni ambientato nell'universo di Monster Hunter. Il gioco è ora disponibile a soli 45,89€ invece di 69,99€, con uno sconto del 34%. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della serie!

Monster Hunter Stories 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è il titolo ideale per tutti gli appassionati di JRPG e del mondo di Monster Hunter che cercano un'avventura ricca di storia, strategia e combattimenti a turni. È particolarmente consigliato a chi ama costruire legami con i mostri, collezionarli e personalizzare il proprio stile di gioco attraverso meccaniche di breeding e personalizzazione profonda.

Con uno sconto del 34%, il prezzo scende da 69,99€ a soli 45,89€ su Instant Gaming, rendendolo un acquisto conveniente per chi vuole godersi un'esperienza narrativa coinvolgente senza rinunciare alla qualità. È perfetto anche per i nuovi arrivati nel franchise che desiderano un approccio più accessibile rispetto ai capitoli action tradizionali, offrendo ore di gioco in un universo fantasy ricco di contenuti.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è un RPG a turni ambientato nell'universo di Monster Hunter, in cui i giocatori stringono legami con i mostri e combattono in battaglie strategiche ricche di azione e personalizzazione.

A soli 45,89€ invece di 69,99€, con uno sconto del 34%, vi consigliamo l'acquisto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo su Instant Gaming.

Vedi offerta su Instant Gaming