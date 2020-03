Monster Hunter World gratis con PS Plus per i giocatori asiatici

Questi ultimi mesi sono risultati decisamente molto strani per la popolazione mondiale. L’attuale pandemia in corso giorno dopo giorno cambia le nostre vite, costringendoci a modificare il normale andamento dei nostri hobby. Visto che l’isolamento (in gran parte dei paesi) ormai risulta forzato, svariati giocatori e software house sono venuti alla riscossa dei giocatori più bisognosi. Anche Sony e Capcom si sono “unite” a questa battaglia, decidendo di coccolare i giocatori asiatici con una sorpresa (decisamente interessante). Per questo motivo Monster Hunter World è diventato gratuito sul PS Plus asiatico.

Oltre ai già noti giochi rilasciati durante l’attuale mese (ovvero Shadow of the Colossus e Sonic Forces), i giocatori nipponici avranno anche l’opportunità di scaricare in maniera totalmente gratuita il colossale action game di Capcom. Tuttavia andiamo a precisare che l’iniziativa coinvolge (almeno per il momento) soltanto il territorio del Sol Levante, escludendo totalmente quello europeo o americano.

Come per ogni gioco presente nel catalogo PS Plus, una volta riscattato Monster Hunter World diventerà della propria dell’utente (finché l’abbonamento sarà attivo). L’iniziativa è partita perché sia Sony che Capcom volevano dare offrire un “metodo di conforto” ai giocatori rinchiusi in casa. Sicuramente la scelta di dare Monster Hunter World in maniera totalmente gratuita è stata una più che saggia, vista la tipologia di gioco e la sua lunghezza effettiva.

Non sappiamo ancora se questa iniziativa delle due compagnie sarà espansa anche ai territori restanti. Sarebbe sicuramente una mossa più che saggio rendere “partecipe” anche il resto dell’utenza che si sta confrontando con l’attuale problema pandemico. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Monster Hunter World è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC.