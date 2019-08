Monster Hunter World Iceborne: nuovo video gameplay direttamente dalla Gamescom 2019

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2019 Capcom ha mostrato un nuovo video gameplay di Monster Hunter World Iceborne.

Durante la Opening Night Live tenutasi questa sera in occasione della Gamescom 2019 è stato riservato dello spazio anche per Monster Hunter World Iceborne, glaciale e promettente espansione del best-seller di Capcom.

La società nipponica ha infatti rilasciato in tale evento un breve ma interessante video gameplay, che potete trovare e gustarvi comodamente qui di seguito. Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile su Xbox One e PlayStation 4 dal prossimo 6 settembre mentre sbarcherà su PC solamente a gennaio del prossimo anno.

Come avete potuto osservare Iceborne sembra rispettare decisamente gli elevati standard qualitativi della saga e promette di regalare ai numerosissimi giocatori di Monster Hunter World delle esperienze veramente degne di nota

Come riportato anche dalla nostra anteprima, che potete trovare qua, del resto “di carne al fuoco in Monster Hunter Worlds: Iceborne ce n’è tanta. Ormai il suo arrivo non è troppo distante, quindi non resta che attendere il prossimo settembre per avere la conferma definitiva di quanto visto.”

Che ne pensate di questa notizia, avete visto il nuovo video gameplay di Monster Hunter World Iceborne? Siete fan del titolo o vi introdurrete in questa epica saga direttamente con questa espansione? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!