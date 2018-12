Monster Hunter World: Iceborne, nuova espansione e collaborazione con The Witcher

Monster Hunter World ha annunciato una serie di nuovi update, inclusa un’espansione chiamata “Iceborne” e una collaborazione con The Witcher 3: Wild Hunt. Iceborne sarà disponibile nell’autunno 2019 e includerà “nuovi quest rank, location, mostri, mosse ed equipaggiamenti”. La trama, inoltre, continuerà a partire dalla conclusione di quella del gioco principale.

Potete vedere l’annuncio nel video qui sotto.

In un aggiornamento separato, pianificato per l’inizio del 2019, Geralt of Rivia (sempre doppiato da Doug Cockle) diverrà un personaggio giocabile. Secondo l’annuncio, inoltre, l’update includerà all’interno di Monster Hunter World elementi RPG tipici della serie The Witcher: non è però chiaro cosa questo voglia dire e che tipo di cambiamenti ci si debba aspettare.

Possiamo vedere il trailer dedicato a Geralt qui sotto.

Come possiamo notare, lo strigo pare non aver perso il proprio smalto. In conclusione del filmato, lo vediamo apparire attraverso un portale, metodo di trasporto mai amato dal mutante.

Cosa ne dite? Dopotutto eravamo già abituati a cacciare mostri in The Witcher III: Wild Hunt, non ci siamo allontanati dalla nostra “comfort zone”.