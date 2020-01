Monster Hunter World Iceborne, Capcom presenta la road map dei prossimi contenuti

Monster Hunter World Iceborne è arrivato anche su PC il 9 gennaio. Inizialmente la versione Steam ha avuto qualche problema tecnico per quanto riguarda salvataggi e uso della CPU ma Capcom ha comunque risolto tutto con una recente patch. La differenza di qualche mese tra il rilascio della versione console e quella per computer dell’espansione ha comportato anche un ritardo nei contenuti rilasciati per questa seconda versione. La nuova road map, però, diffusa da Capcom conferma la volontà della casa di sviluppo di mettere alla pari tutte le versioni entro il mese di aprile e illustra la tempistica del rilascio dei vari contenuti aggiuntivi.

Ad ogni modo, già l’evento previsto per gennaio sarà alla pari per le due versioni. Come illustrato dalla road map, infatti, su Monster Hunter World Iceborne dal 24 gennaio partirà l’evento Grand Appreciation Fest che durerà sino al 13 febbraio. Nello stesso mese in cui si concluderà l’evento, la versione per console avrà delle quest a tempo limitato, la versione PC vedrà invece l’aggiunta, tra gli altri, di Rajang e Guiding Lands Volcanic Region. Nel mese di marzo sembrerebbe non essere previsto alcun contenuto realmente d’impatto sulla versione console, mentre quella di Steam vedrà l’aggiunta di Stygian Zinogre e Safi’jiiva.

Il mese di aprile, infine, sarà quello che segnerà la sincronizzazione tra PC e console con l’aggiunta di una serie di nuove versioni di mostri già esistenti. Per maggio, su PlayStation 4 e Xbox One (e quindi anche su PC), è previsto al momento un Major Title Update con l’aggiunta di alcuni dei mostri preferiti dai fan. Successivamente verrà rilasciata anche la road map riguardante i contenuti per la seconda metà di quest’anno.

Intanto è ancora in corso la promozione di MSI che regala il gioco nella sua versione PC a chi acquista determinati componenti e periferiche della linea gaming. Nel caso in cui siate interessati potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo, tenendo conto che l’offerta sarà comunque valida sino al 31 gennaio di quest’anno. Per farvi un’idea della versione PC potete leggere anche la nostra recensione. Se invece avete già il gioco e avete bisogno di aiuto, potete leggere la nostra guida completa a Monster Hunter World Iceborne con tutti i consigli e le strategie necessarie per affrontare le varie creature.