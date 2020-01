Monster Hunter World Iceborne: la versione PC elimina i salvataggi di alcuni giocatori

Monster Hunter World Iceborne è stato finalmente rilasciato anche su PC durante la scorsa serata. Sebbene finora il lancio sia stato relativamente regolare, alcuni giocatori stanno riscontrato un grosso problema. Appena dopo l’uscita del gioco in molti hanno scoperto che i loro file di salvataggio sono spariti, apparentemente cancellati da un momento all’altro.

All’avvio del gioco, Monster Hunter World esegue un controllo dei file di salvataggio, e quando ciò accade, alcuni videogiocatori hanno ricevuto un messaggio di errore che li informava con una didascalia che recita “non è stato trovato alcun salvataggio compatibile”. Continuando, il gioco creerà un nuovo file di salvataggio, eliminando immediatamente il vecchio. Se il giocatore ha invece attivato i salvataggi in cloud, il nuovo salvataggio andrà a sostituire quello esistente all’interno del cloud non appena si uscirà dal gioco. Ciò ha colto alla sprovvista molti, e non si capisce cosa causi il tutto.

Alcuni credono che abbia a che fare con le mod, molte delle quali non sono aggiornate all’arrivo di Iceborne. Altri pensano che l’errore si verifichi quando non si accede a Monster Hunter World da un pò di tempo, il che significherebbe che si è andata a perdere una modifica del formato dei dati di salvataggio che ha avuto luogo dopo il lancio. Fatto sta, visto che il gioco non è in grado di leggere i vecchi salvataggi, viene suggerito di ricominciare da capo, il che ovviamente non è per nulla ideale.

Il problema sembrerebbe essere abbastanza diffuso, sono molti i post creati dai giocatori che segnalano queste problematiche sui forum di Steam, ResetEra e Reddit. Attualmente non si hanno notizie su una risoluzione di tale problema da parte di Capcom, ma è consigliabile effettuare un backup dei propri dati di salvataggio prima di avviare Monster Hunter World Iceborne. Cosa pensate possa aver causato questo problema coi salvataggi di Monster hunter World?