Monster Hunter World: Capcom mostra un comico dietro le quinte del motion capture

Uno dei grandi pregi di Monster Hunter World è la qualità delle sue creature (che no, non vengono maltrattate ingiustamente) sia a livello visivo che a livello di “comportamento” o, detto in altri termini, di animazioni. Tutto questo viene raggiunto grazie alla motion capture: Capcom ha in passato mostrato un dietro le quinte del gioco originale e ora lo ha fatto di nuovo proponendo un video su Twitter legato ad Iceborne.

Il video, però, ha un certo effetto comico in quanto la creatura presa mostrata è il Rajang, una delle più recenti aggiunte a Monster Hunter World: si tratta di una specie di grossa scimmia e, quindi, il lavoro di motion capture è molto semplice da realizzare con un attore. Solo che, senza poter vedere l’ambientazione e gli altri elementi con i quali interagisce, fa un po’ sorridere fissare un uomo in calzamaglia che si comporta da scimmia. Potete vederlo voi stessi.

Il Tigrex è tornato in pompa magna, più cattivo e forte che mai!

Il lato più comico di questo video non deve però far perdere l’attenzione sulla qualità del lavoro di Capcom e dell’attore che ha interpretato il Rajang. Per poter realizzare una scena di combattimento, ad esempio, hanno creato un fantoccio e l’attore ha “combattuto” con esso, creando infine un risultato di notevole qualità. Il video mostra fianco a fianco la ripresa del motion capture e la resa nel gioco.

La motion capture è sempre più fondamentale per lo sviluppo dei giochi, sia per realizzare espressioni facciali dall’alta fedeltà visiva, sia per scene movimentate come quelle di Monster Hunter World. Diteci, avete giocato al titolo di Capcom? Cosa ne pensate della qualità delle animazioni?