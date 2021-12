Monster Rancher 1 & 2 DX, recensione del nostalgico ritorno firmato Koei Temco

La recensione dei due videogiochi proposti oggi – provati su PC – costituisce indubbiamente un articolo particolare, legato non solo prodotti, datati e firmati Koei Tecmo, ma anche ad un’epoca che sembra ormai molto lontana, legata ad un passato che guardiamo con grande apprezzamento. Possiamo dirlo: Monster Rancher 1 & 2 DX appartengono a un periodo videoludico davvero memorabile e portano con sé, in questa nuova versione “rispolverata”, tutta la passione di una saga che, almeno in Italia, svanì molto, molto rapidamente. I due titoli sono arrivati in versione collection , proponendo non solo delle piccole aggiunte al prodotto finale ma aggiungendo significativamente anche il vero primo Monster Rancher, che da noi non arrivò mai.

Questa recensione è, in poche parole, critica ma al punto giusto. Osserva con la giusta dose di affezione emotiva due titoli che sono un simbolo del passato, un ricordo da rivivere senza troppe pretese e, di conseguenza, giudicando con delicatezza questo revival delicato, per cui si è deciso di non ritoccare praticamente tutte le caratteristiche legate sia al primo, sia al secondo videogioco. Possiamo dire senza timore che sono anni e anni che viviamo, in quanto giocatori, una grande necessità di guardare al futuro, di essere stupiti piacevolmente da qualcosa di diverso, come quando eravamo piccoli e tutto aveva quel piacevole sapore di scoperta; ma nonostante questo, un tuffo malinconico nei prodotti che hanno avuto un peso nella nostra infanzia, fa sempre piacere e, in questo, la nuova collection di Monster Rancher è indubbiamente calzante.

25th anniversary: i mostri sono di nuovo tra noi!

All’epoca a stupire e divertire gli amanti della saga, nata con i videogiochi e continuata – grazie al suo breve successo – anche con vari anime, spiccò per il suo particolare, magico mondo invaso da questi singolarissimi mostri: acquistare, crescere, curare e allenare queste creature è l’elemento principale dei due titoli, che potete acquistare e provare su PC, Nintendo Switch e anche Android e iOS. I mostri nel mondo di gioco sono molti e tutte eccentrici, sia nell’aspetto fisico sia nelle skill che li contraddistinguono tra di loro, in combattimento. Noi, nel ruolo di del vero e proprio Rancher, avremo la possibilità di scegliere il team in base alle nostre preferenze e alle esperienze sul campo. Semplice ma efficace e indubbiamente invecchiato nel tempo, su questo non ci piove.

La dinamica – in maniera generica – la conosciamo tutti, poiché nel corso degli anni ci siamo appassionati a prodotti quali Pokémon o Digimon e su questo anche i più giovani possono trovare un riscontro. Collezionare i mostri è lo scopo principale in Monster Rancher, alla ricerca dei più nascosti nei meandri del mondo di gioco ma è altrettanto fondamentale riuscire a prendersene cura, senza lasciarli abbandonati a se stessi o dimenticandosene nel corso della propria avventura. Ma non è finita qui: se non lo sapevate già, entrambi i giochi hanno il particolare CD monster creation system, ovvero, attraverso un database interno potete cercare il nome di una canzone e/o di un artista e ottenere mostri, diversificati in barse a ciò che avrete cercato; si tratta di una delle feature maggiormente apprezzate e indubbiamente uniche del franchise. L’idea è proprio quella di personalizzare al meglio – per quanto possibile e con i limiti di prodotti pensati per PS1 – la propria run.

Avviare e gestire il proprio ranch è ciò che caratterizza il franchise e costituisce anche il fulcro dei titoli stessi, ma non in maniera superficiale come potreste erroneamente pensare: si tratta di un’attenta valutazione in cui scegliere, settimana per settimana, dove virare la propria attenzione, se allenare o far riposare i propri mostri e così via; tenendo presente anche che i nostri amici e alleati non sono carne da macello, non vanno stressati troppo e tenuti sotto attenta osservazione, per non ritrovarli estenuati o avvelenati in fase di combattimento. In linea di massima, tutto quello di cui vi abbiamo parlato fino a ora costituisce la base di Monster Rancher 1 & 2, non abbiamo citato innovazioni di nessun genere ma semplicemente trattato i giochi per come sono stati presentati, ormai più di venti anni fa. Come vi avevamo anticipato qualche paragrafo sopra, il gameplay – da questo punto di vista – non è stato minimante cambiato, il che significa anche che si nota ogni elemento invecchiato nel tempo.

Gli sviluppatori hanno deciso di non stravolgere la collection, hanno preferito lasciarla quasi invariata rispetto ai videogiochi originali, il che può essere visto come un pregio o un difetto allo stesso tempo e noi, da una parte, ci saremmo aspettati delle modifiche un po’ più incisive. Di feature nuove però ce ne sono: le additional freeze slots, ovvero gli slot in cui mantenere sani e letteralmente congelati i propri mostri, sono stati raddoppiati e da 10 sono passati a venti; è stata aggiunta una rilevante high speed mode che permette di vedere velocizzata di molto la crescita delle creature, evitando attese piuttosto noiose che potrebbero finire per rallentare la propria run. Assolutamente da menzionare – proprio per gli appassionati della saga – anche i nuovi mostri! Avete capito bene, ovviamente si è attinto al repertorio già vastissimo, facendo riferimento alla versione Giapponese ed Inglese dei due giochi, una chicca non da poco.

In conclusione: un prodotto pensato in nome degli appassionati

In generale si tratta di un prodotto, o meglio di una collection, che è nata indirizzandosi prevalentemente verso i grandi fan, già appassionati, che vogliono rimettere le mani su questi classici. Ci risulta difficile immaginare un vero e proprio neofita giocare a Monster Rancher 1 & 2 DX poiché si tratta di due videogiochi che portano sulle spalle più di 20 anni; è una realtà in tutto e per tutto, difficilmente potrebbero essere appetibili per un target non affezionato a questi titoli; anche perché le aggiunte ci sono, ma non sono significative per acciuffare un nuovo pubblico.

Escludendo questo fattore, e riprendendo in considerazione il pubblico adatto, questa collection rimane comunque sufficiente ma nulla di più poiché non si tratta di una versione effettivamente migliorata o arricchita ma solo di una riproposizione profondamente federe agli originali; in effetti ci aspettavamo qualcosa di più, pur non trattandosi assolutamente di un remake e nemmeno di una remaster, ma abbiamo comunque apprezzato l’esperienza e il piacevole sguardo a un periodo finito ma comunque piacevole da ricordare.