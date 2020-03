Monument Valley 2 e Lara Croft GO gratis su mobile, ecco i link

Sono passate ormai diverse settimane dall’inizio della quarantena che ci obbliga a stare a casa per proteggerci dall’epidemia dovuta dal Covid-19. Nonostante il tempo sembri davvero interminabile, molti sviluppatori ed aziende nel campo videoludico stanno cercando di dare una mano a loro modo per combattere queste giornate di solitudine. Ormai sapete da tempo l’idea nata dalla mente di Matteo Sciutteri, uno dei co-fondatori di Runeheads, che ha creato un foglio Excel nel quale andare a inserire progressivamente diverse chiavi di giochi riscattabili a titolo gratuito sia su PC che su console, oppure Ubisoft ed altre software house che stanno rendendo gratuiti alcuni titoli come Child of Light per citarne uno. Gli sviluppatori mobile si stanno muovendo altrettanto velocemente ed è notizia di queste ore che il pluripremiato Monument Valley 2 e l’ottimo Lara Croft GO sono ora scaricabili gratuitamente.

Per chi non conoscesse Monument Valley 2, si tratta a tutti gli effetti di un un puzzle game 3D basato sulla manipolazione della prospettiva. Impersoneremo quindi madre e figlia che dovranno intraprendere in un viaggio meraviglioso che può tranquillamente simboleggiare la vita. La trama viene raccontata in pochissime righe, scelta voluta dallo sviluppatore con l’obiettivo di suscitare diverse emozioni nel giocatore. Se non lo avete ancora potuto provare questa è sicuramente l’occasione buona per farlo, a questo indirizzo potete scaricarlo gratuitamente.

Il secondo gioco che potete scaricare gratis è Lara Croft GO. Titolo particolare che probabilmente molti di voi conosceranno in quanto rilasciato diversi anni fa. Caratterizzato da uno stile grafico unico, visuale isometrica e da numerosi puzzle da risolvere, il titolo si tratta a tutti gli effetti di un adventure puzzle game a turni ambientato tra antiche rovine e paesaggi mozzafiato che si discosta molto dal classico stile di gioco alla Tomb Raider che abbiamo potuto conoscere con il tempo. Se siete interessati, a questo indirizzo potete scaricarlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete i due giochi sopracitati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.