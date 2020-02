Moon Studios: il team di Ori parla di un nuovo progetto tripla A e della libertà creativa

Manca ormai poco più di un mese all’uscita di Ori and the Will of the Wisps, il seguito del metroidvania di grande successo Ori and the blind Forest uscito nel 2015. Moon Studios, ha di recente confermato che l’imminente nuovo titolo è entrato in fase Gold, e i ragazzi si stanno preparando per supportare al meglio il lancio del titolo. Nel frattempo però, il team austriaco ha voluto raccontare ciò che verrà dopo il secondo capitolo di Ori.

Stando alle parole di Thomas Mahler, direttore creativo in Moon Studios, il team è attualmente al lavoro sul primo progetto tripla A dello studio. Qualche mese fà era già stato menzionato che questo nuovo titolo, dal nome ancora sconosciuto, sarà un gioco di ruolo d’azione e uscirà su più piattaforme quali: PlayStation 4, Xbox One e PC.

Mahler ha dichiarato su ResetEra che Moon Studios detiene tutti i diritti di questa nuova IP in sviluppo, andando anche a negare la possibilità che lo studio possa venire acquistato da Microsoft in futuro. Ribadendo quest’ultima affermazione, Mahler ha voluto sottolineare che attualmente lo studio austriaco gode di una libertà creativa fondamentale per ogni singolo individuo del team, e nessuno vuole privarsi della scelta di poter decidere liberamente a quale progetto lavorare.

Mancano ancora molte informazioni sul nuovo progetto tripla A di Moon Studios, e sicuramente prima di saperne di più dovremo assistere al lancio di Ori and the Will of the Wisps. Vi ricordiamo che il sequel di Ori and the Blind Forest uscirà il prossimo 11 marzo per Xbox One e PC. Cosa vi aspettate dal futuro di questo abilissimo team di sviluppo?