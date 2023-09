Arrivato da pochissimo sul mercato, Mortal Kombat 1 ci ha subito convinti della sua bontà e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, al netto di qualche incertezza, ci siamo sentiti di premiarlo con un gran bel voto, sottolineando come esso sia anche un titolo alla portata di quanti, anche solo per motivi anagrafici, non hanno mai avuto occasione di cimentarsi con il sanguinolento titolo NetherRealm.

Ebbene, qualora non abbiate ancora avuto modo di acquistare il gioco, vi segnaliamo che su Amazon esso è attualmente disponibile, in versione standard per PS5, con uno sconto del 15%, che ne abbassa il prezzo dagli originali 79,99€ a soli 63,54€. Un’ottima occasione, insomma, per recuperare da subito un titolo davvero molto divertente e longevo.

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1, è indubbiamente, un titolo consigliatissimo per qualsiasi amante dei picchiaduro, senza dimenticare i fan storici del franchise che, indubbiamente, dopo kl’ottima excalation degli ultimi capitoli, non vedevano l’ora di cimentarsi con questo nuovo ed emozionante capitolo. Al netto di questo, parliamo anche di un titolo che è fortemente consigliato a quanti, fino ad oggi, avevano provato interesse verso la saga senza tuttavia metterci mano, magari per paura di trovarsi scoraggiati dalla trama della serie (che in Mortal Kombat è fondamentale), oltre che dalla particolare “legnosità” del sistema di gioco.

In tal senso, vi farà piacere sapere che MK 1 è un vero e proprio sequel/reboot, che azzera la lunga e fitta narrazione dei precedenti capitoli, pur restando comunque in continuità con essi. In tal senso è anche un capitolo ideale per tutti i newscomer e, in generale, per chiunque voglia approcciarsi per la prima volta al violento e granguignolesco picchiaduro firmato da Ed Boon, visot che il team ha anche apportato doverose migliorie e semplificazioni atte a rendere il gameplay più accessibile e immediato.

Per quanto riguarda il prezzo, va detto che sin dalle settimane precedenti al lancio, Mortal Kombat 1 sta subendo diverse oscillazioni di prezzo, al punto che è da tempo che il gioco pare non sia venduto a quello che dovrebbe essere il suo prezzo originale di 79,99€. Nei giorni corrispondenti al lancio del gioco, ad esempio, su Amazon il titolo per PS5 era stato addirittura in sconto a 58 euro, che è stato anche il prezzo più basso mai raggiunto. A seguito di ciò, il prezzo del gioco è stato in costante risalita, con poche e insignificanti discese, ed ecco perché, al netto di tutto, questo sconto del 15% val comunque la pena di essere considerato.

Violento, galvanizzante, e con una modalità single player in grado di impegnarvi per giorni, se non proprio per mesi grazie ad un sistema di stagioni in costante rinnovamento, Mortal Kombat 1 è un titolo che farà certamente la gioia dei vecchi e nuovi appassionati di picchiaduro e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dell’offerta Amazon, consultando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l’offerta termini del tutto.

