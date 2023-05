Annunciato d’improvviso, dopo qualche settimana di rumor e poco più, il nuovo capitolo di Mortal Kombat è praticamente già realtà, come per altro era stato preannunciato da qualche leak dei mesi passati che, come ricorderete, preannunciavano un reveal di solo pochi mesi precedente alla pubblicazione! E così è stato!

Grazie all’arrivo di un trailer cinematico di grande impatto, Warner e NetherRealm Studio hanno infatti annunciato che, già dal prossimo 19 settembre, il nuovo capitolo di Mortal Kombat, ovvero “Mortal Kombat 1”, sarà disponibile per tutte le piattaforme di gioco, ed il bello è che il preorder del gioco è addirittura già disponibile su Amazon per quanto, ad ora, sia acquistabile solo l‘edizione standard del gioco al prezzo di 74,99€.

Una notizia certamente gradita per i fan del brand che, a partire dal nono capitolo regolare, hanno visto evolversi la saga di Ed Boon in modo a dir poco incredibile, sia dal punto di vista della grafica, che delle innovazioni di gameplay, quanto soprattutto della parte narrativa del gioco che, a differenza di molti competitor, si propone sempre con una certa “raffinatezza”.

Questo concentrarsi sulla trama da parte del team di sviluppo, per altro, è anche alla base di questo prossimo capitolo della saga che, come ben chiarito dal numero 1 del titolo, cerca di proporsi come una sorta di reboot, seppur il gioco sia, per sua stessa natura, anche un sequel. Riprendendo, infatti, gli eventi che avevano concluso la narrazione del dodicesimo capitolo ma, soprattutto, quelli presenti nel DLC “Aftermath”, Mortal Kombat 1 ci racconterà di una realtà altermativa in cui, per volere di Liu Kang (ora asceso al rango di divinità!), regna una condizione di pace e benessere per tutti.

Come e perché la trama si svilupperà verso lidi di pura violenza non è dato saperlo ma, quel che è certo, è che Mortal Kombat 1 promette di essere, sin dalle sue premesse, un capitolo davvero magnifico, come per altro confermerebbe anche il ricco roster di personaggi aggiuntivi che, stando alle voci, si uniranno quasi da subito al campionario dei lottatori “regolari”, grazie alla solita schiera di DLC.

Insomma, parliamo di un titolo davvero imperdibile, certamente ideale anche per chi non ha mai avuto a che fare con la storica serie di picchiaduro e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire, prenotando subito il gioco tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!