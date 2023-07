Dopo settimane di chiacchiere, leak e voci di corridoio, il nuovo capitolo di Mortal Kombat è praticamente già realtà si è infine rivelato, annunciandosi non solo come un episodio fondamentale per la complessa e articolata mitologia della saga (del resto siamo, ormaio, al dodicesimo capitolo “regolare”), ma anche come un titolo letteralmente dietro l’angolo visto che, anche al netto di un reveal di appena un mese, il gioco arriverà sugli scaffali già il prossimo 19 settembre!

Ebbene, come ricorderete, i preorder sono stati già aperti, ma praticamente subito si erano perse le tracce di quella che è la bellissima “Kollector’s Edition” del gioco che, inclusiva di una bellissima statua di Liu Kang (qui nelle nuove vesti di divinità), aveva fatto subito registrare un sold out, anche al netto del prezzo, non proprio per tutti, di 249,99€!

La notizia del giorno? La tanto desiderata Kollector’s di Mortal Kombat 1 è finalmente tornata disponibile e, per la precisione, essa è preordonabile sia in edizione Xbox che PlayStation 5 sul sto di Mediaworld che, oltre alla consegna a casa, permette persino il ritiro a mano in negozio qualora, ad esempio, non vi fidiate troppo delle spedizioni del nostro paese.

Caratterizzata da un campionario di “bonus” davvero da urlo, la Kollector’s di MK 1 include diversi elementi che, ne siamo certi, faranno davvero la gioia dei fan della saga NetherRealms Studios, tra cui: l’accesso gratuito al “Kombat Pack 1”, contenente diverse skin bonus, e l’accesso, post lancio, ai primi 6 personaggi aggiuntivi del roster; l’accesso anticipato al gioco completo fissato per il 14 settembre, e soprattutto una bellissima statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata dal team di COARSE, caratterizzata da uno stile davvero eccezionale, e che riprende la posa del personaggio presente anche sulla cover del gioco. A ciò si aggiungono poi 3 stampe artistiche dedicate al gioco, vari bonus digitali, ed anche una bellissima scatola da collezione, che si presenta con una splendida livrea bianca impreziosita da un dragone.

Insomma, un’edizione davvero pregevole, per un gioco che, già da ora, promette di fare faville, presentandosi tanto come un reboot della serie, quanto come un sequel, riallacciandosi direttamente agli eventi che hanno concluso la narrazione dell’undicesimo capitolo e in particolare dal DLC “Aftermath”, presentandoci adesso una vera e propria “realtà alternativa” governata da Liu Kang, ora diventato una divinità, dove regna la pace e il benessere per tutti.

Insomma, parliamo di un titolo davvero imperdibile, certamente ideale anche per chi non ha mai avuto a che fare con la storica serie di picchiaduro e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire, prenotando subito il gioco tramite la pagina Mediaworld dedicata al prodotto! Inoltre, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea nel monitorare costantemente le offerte del prossimo Prime Day 2023 e, per questo, vi invitiamo caldamente a seguirci, giacché in quei giorni cercheremo di proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

