Durante il Summer Game Fest di questa sera è stato mostrato il primo trailer gameplay ufficiale di Mortal Kombat 1, il nuovo titolo della saga in uscita il 19 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Nel trailer vediamo svariati personaggi iconici della saga che si fronteggiano in diverse arene, e ciò che salta subito all’occhio è, come ci si aspetta da Mortal Kombat, tanto ma tanto sangue. Cervelli che si spappolano, lance che trafiggono gli organi e, ovviamente, azione.

Anche il creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, è salito sul palco dopo il trailer, spiegando che il nuovo titolo si svolge in una “nuova linea temporale” in cui i personaggi che abbiamo già visto hanno le loro storie raccontate in un modo completamente nuovo, in una sorta di reboot (da cui il nome “Mortal Kombat 1” anziché “12”.

Inoltre, sono stati mostrati i combattenti Kameo, che vengono scelti durante la selezione dei personaggi dopo aver scelto il proprio combattente principale e possono essere evocati più volte durante un combattimento per aiutarti premendo un solo pulsante. Qualsiasi personaggio può essere combinato con qualsiasi altro combattente Kameo, consentendo una personalizzazione più approfondita delle mosse e possibilità più interessanti per la creazione di combo. Alcuni combattenti Kameo sono disponibili nel roster principale (sì, puoi combinare Sub-Zero con Sub-Zero), mentre altri sono unici nel roster Kameo.

Mortal Kombat 1 è stato rivelato solo il mese scorso ed è già molto vicino all’uscita. Il titolo introdurrà un Universo Mortal Kombat rinato creato dal Dio del Fuoco Liu Kang, insieme a versioni ripensate di molti personaggi iconici.