Manca ormai meno di un mese all’arrivo sugli scaffali dell’attesissimo Mortal Kombat 1, nuovo titolo della violenta saga picchiaduro ad opera di Ed Boon e NetherRealm Studios, e grazie al quale la complessa lore del gioco subirà un secco e deciso reboot, in conseguenza a quelli che sono stati gli eventi di Aftermath, DLC “di chiusura” del precedente capitolo.

Insomma, l’attesa è davvero alle stelle e, per questo, se ancora non avete avuto modo di preordinare il gioco, vi farà piacere sapere che su eBay, proprio Mortal Kombat 1 è attualmente in sconto al prezzo di 54,99€, ovvero con uno sconto di circa 20 euro rispetto a quello che sarebbe il suo prezzo consigliato!

Un’offerta piccola ma gradevole, che vi permetterà di portarvi a casa questo splendido picchiaduro a quello che, attualmente, è il prezzo più basso della rete e che costituisce, senza alcun dubbio, un piacevole invito all’acquisto.

Ma varrà la pena preordinare il gioco? A nostro giudizio indubbiamente sì visto che, già dalle premesse ereditate dagli ultimi capitoli, questo Mortal Kombat 1 si prospetta come un capitolo decisamente interessante per la serie, oltre ad essere un picchiaduro solido, adrenalinico e spattacolare, come da consuetudine per la saga.

Il team di Ed Boon, infatti, si è duramente impegnato per offrire un’esperienza di gioco che si prospetta incredibile, sia dal punto di vista della grafica, che delle innovazioni di gameplay, quanto soprattutto della parte narrativa del gioco che, come detto in apertura, si concentrerà sul tentativo di effettuare un soft reboot per la saga, proponendosi tanto quanto un nuovo capitolo, quanto un sequel, un po’ come fatto da Santa Monica Studio per il suo God of War.

Insomma, parliamo di un titolo davvero imperdibile e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire, prenotando subito il gioco tramite la pagina eBay dedicata al gioco, prima che l’offerta dello store termini, o che il gioco si esaurisca.

